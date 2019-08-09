Умерла журналист "Русской улицы" Алла Асовская

Коллега Аллы Асовской, режиссёр Лилия Копач сообщила, что ушедшая в лучший мир сотрудница телевидения была прекрасной женой и матерью:

"Ее любили в коллективе. Она всегда была Аллочка, не Алла. Очень тонкий, душевный человек... Красавица. Голос глубокий, выразительный. Жить ещё надеялась, хотела на работу вернуться...", – со скорбью сказала Лилия Копач.

До 2007 года Алла Асовская работала журналистом и ведущим передач на русском языке в эфире Литовского телевидения, была автором сценариев к документальным фильмам. После увеличения передачи "Русская улица" на ЛРТ в 2014 году присоединилась к команде давнего коллеги, тележурналиста Олега Курдюкова.

В 1992 году А.Асовская за вклад в защиту свободы и независимости Литвы награждена памятной медалью "13 января".