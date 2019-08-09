В Вильнюсе после тяжёлой и неизлечимой болезни скончалась известная журналистка и ведущая Литовского телевидения, сотрудница передачи "Русская улица" Алла Асовская.
Užuojauta
© Shutterstock

Коллега Аллы Асовской, режиссёр Лилия Копач сообщила, что ушедшая в лучший мир сотрудница телевидения была прекрасной женой и матерью:

"Ее любили в коллективе. Она всегда была Аллочка, не Алла. Очень тонкий, душевный человек... Красавица. Голос глубокий, выразительный. Жить ещё надеялась, хотела на работу вернуться...", – со скорбью сказала Лилия Копач.

До 2007 года Алла Асовская работала журналистом и ведущим передач на русском языке в эфире Литовского телевидения, была автором сценариев к документальным фильмам. После увеличения передачи "Русская улица" на ЛРТ в 2014 году присоединилась к команде давнего коллеги, тележурналиста Олега Курдюкова.

В 1992 году А.Асовская за вклад в защиту свободы и независимости Литвы награждена памятной медалью "13 января".

Статьи по теме:

О.Курдюков: нацменьшинствами больше интересуются литовцы (142)

В этом году передаче "Русская улица" на ЛТВ исполняется...

Виталий Асовский: очень надеюсь, что "Вильнюс" возродится интервью (23)

«Интерес к стихам на русском языке очень велик», -...

Вышла книга Виталия Асовского "Стихи о человеке"

Вышла новая книга вильнюсского поэта, драматурга и...

Объявлен литературный конкурс для жителей стран Балтии (1)

21 марта 2012 года во Всемирный день поэзии, отмечаемый по...

Общество

Умерла журналист "Русской улицы" Алла Асовская

В Вильнюсе после тяжёлой и неизлечимой болезни...

Депутат поделился письмом, адресованным компании мэра Каунаса: обвиняют в использовании работников (1)

В пятницу депутат парламента Литвы Арвидас...

В литовской Паланге прошел сильный ливень в Клайпеде выпала 1/3 месячного количества осадков (10)

Вчера в столице Литвы прошел сильный ливень, в пятницу...

Из-за сильных ливней без электричества остались тысячи людей (1)

8 августа пожарные-спасатели 25 раз ездили убирать...

В Рокишкском районе выросли огромные грибы: размером с арбуз (5)

В Ильзенбергском поместье (Рокишкский район),...

TOP новостей

Virginijus Sinkevičius

Финансовая сторона "золотой" должности: Брюссель предлагает не только высокую зарплату (41)

Базовая зарплата членов Европейской Комиссии...

На рынке недвижимости в Литве - рекордное количество предложений (44)

Рынок недвижимости в Литве предлагает рекордное...

На магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда появится новый мост (2)

В Каунасе появится новый мост через Нерис, который...

Члены комитета обратились в Департамент госбезопасности в связи с деятельностью Розовой (78)

Члены парламентского Комитета по нацбезопасности...

Депутат поделился письмом, адресованным компании мэра Каунаса: обвиняют в использовании работников (1)

В пятницу депутат парламента Литвы Арвидас...