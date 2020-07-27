Это подтвердил BNS гендиректор Национального Каунасского драматического театра Эгидиюс Станцикас.
Г. Баландите играла на сцене драматических театров Каунаса и Клайпеды, за несколько десятилетий создала более 20 ролей в кино и на телевидении.
По мнению театральных критиков, актрису отличала эмоциональная и психологически точная игра.
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