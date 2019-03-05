Умер влиятельный член Еврейской общины Литвы Тобияс Яфетас

Переживший Холокост вильнюсский еврей Т. Яфетас часто говорил, что остался в живых, потому что его жизнь спасали Праведники мира.

Председатель ЕОЛ Фаина Куклянски сказала BNS, что Т. Яфетас был "очень уважаемым, активным, интеллигентным человеком общины", который находился в лагере вместе с ее отцом.

"Насколько я помню, у его отца был бизнес в Англии, он приехал в Каунас перед самой войной. Так уж случилось, что Т. Яфетас и мой папа были в одном лагере, в Паланге, когда началась война. Оба не успели эвакуироваться и оказались в детском доме Каунаса", - рассказала Ф. Куклянски.

В годы нацистской оккупации Т. Яфетас с мамой был переведен в Вилиямпольское гетто в Каунасе. Он сам рассказывал, что в 1944 году ему удалось убежать из гетто, спрятавшись перед побегом от нацистов на чердаке. Его спасала и семья виленчан Катинских.

По ее словам, Т. Яфетас хорошо владел немецким, английским языками, поддерживал тесные связи с другим выжившими в разных гетто в Европе.

"Для нас это большая утрата. Я писала два-три раза в президентское ведомство, чтобы его наградили, но так и не успела выполнить свою миссию. Община скорбит по такому интеллигентному, светлому, одному из последних узников гетто в Литве", - сказала она.

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис выразил соболезнования ЕОЛ в связи с кончиной Т. Яфетаса.

"Это очень печальное известие не только для ЕОЛ, но и для всех, кто бережет и пестует фундаментальные ценности", - говорится в соболезнованиях премьера.

По словам С. Сквернялиса, Т. Яфетас "всегда был полон веры в человечность, от него исходил свет толерантности и мудрости".