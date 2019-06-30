Умер писатель Йонас Юшкайтис

Йонас Юшкайтис родился 30 мая 1933 года в Кутуряй Юрбаркского района. В 1958 году он окончил отделение литовского языка и литературы Вильнюсского университета. Работал учителем, с 1958 по 1962 год – в редакции еженедельника "Литература и искусство". В 1971 году он стал членом Союза писателей Литвы.

Йонас Юшкайтис написал и выпустил 16 сборников поэзии. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, Йонас Юшкайтис творил и далее.

Йонас Юшкайтис был и прекрасным переводчиком. Среди переведенных им иностранных поэтов есть А. Ахматова, Ф.Лорка, И. Гёте, Н. Гумилёв, Г. Гейне, С. Есенин, О. Мандельштам, Ц. Норвид. А стихи самого Йонаса Юшкайтиса переведены на английский, белорусский, испанский, итальянский, латышский, польский, русский, украинский, венгерский, немецкий языки.

В 1989 году Йонас Юшкайтис был награжден Национальной премией культуры и искусства, в 1999 году он стал лауреатом "Весны поэзии", А в 2004 году он удостоился литературной премии им. Й. Айстиса за поэтический сборник "Ель в летнюю ночь" (Eglė vasaros naktį).