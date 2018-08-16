15 августа на 91 году жизни ушёл из жизни белорусский общественно-культурный деятель в Литве Хведар Нюнька.
© Фото организаторов "Недели Беларуси"

По информации от дочери Нины прощание будет в Свято-Евфросиньевском соборе на одноимённом кладбище. Похороны состоятся в пятницу на этом же кладбище, сообщает "Наша Ніва".

Со времени образования 4 февраля 1989 года до 29 сентября 2014 года Хведар Нюнька являлся председателем Общества белорусской культуры в Литве.

Нюнька родился в деревне Олешевичи в гмине Каменка в Западной Беларуси, что тогда входила в состав Польши (ныне Мостовский район, Гродненская область, Беларусь) 6 апреля 1928 года.

Статьи по теме:
На кладбище Расу вспоминали подписантов акта независимости БНР  (11)
Войницкий мешал интересам России в Литве?  (64)

В 1943 году семья Нюньки переехала в Вильнюс, где он в 1948 году окончил русскую гимназию имени Черняховского. Учился на лесном факультете Литовской сельскохозяйственной академии (окончил в 1953 году).

В течение 35 лет до 1992 года работал главным специалистом по сметам в проектных строительных институтах Вильнюса. С 1980-х годов вел активную общественно-культурную работу по возрождению белорусской диаспоры в Литве.

Был замешан в скандале с недвижимостью белорусского общества в Вильнюсе, который привёл к расколу в Обществе белорусской культуры в Литве, пишет svaboda.org.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Вильнюсе завершилась "Белорусская неделя" (5)

24 и 25 марта в Вильнюсе прошли заключительные...

У белорусов Литвы нет единого мнения о происходящем в Беларуси (64)

Не только в самой Беларуси общество разделено на тех,...

Общество

Аудит, проведенный в колонии, вскрыл скандальную информацию о жизни осужденных зимой

Резкое увеличение коммунальных расходов, сотни тысяч...

Умер многолетний лидер белорусов Литвы

15 августа на 91 году жизни ушёл из жизни белорусский...

В сентябре в Литве пройдет субботник по уборке национальных и региональных парков

В середине сентября жители Литву снова приглашаются...

После ливня в Каунасе – на дорогах множество автомобильных номеров

14 августа в Каунасе прошел сильный ливень, дождевая...

Погода: приближается новая волна тепла

16 августа и ночью и днем во многих районах, в основном в...

TOP новостей

Министр: повышение цен из-за небольшого рынка в Литве – старая "песенка" торговцев (39)

То, что цены на товары в Литве и других странах...

Аудит, проведенный в колонии, вскрыл скандальную информацию о жизни осужденных зимой

Резкое увеличение коммунальных расходов, сотни тысяч...

Погода: приближается новая волна тепла

16 августа и ночью и днем во многих районах, в основном в...

Клайпедский бизнес просит улучшить сообщение с городом

Представители клайпедского бизнеса 16 августа...

В связи с ремонтными работами Григишкес на весь день останется без электричества (1)

16 августа большую часть дня во всем районе Григишкес не...