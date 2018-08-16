Умер многолетний лидер белорусов Литвы

По информации от дочери Нины прощание будет в Свято-Евфросиньевском соборе на одноимённом кладбище. Похороны состоятся в пятницу на этом же кладбище, сообщает "Наша Ніва".

Со времени образования 4 февраля 1989 года до 29 сентября 2014 года Хведар Нюнька являлся председателем Общества белорусской культуры в Литве.

Нюнька родился в деревне Олешевичи в гмине Каменка в Западной Беларуси, что тогда входила в состав Польши (ныне Мостовский район, Гродненская область, Беларусь) 6 апреля 1928 года.

В 1943 году семья Нюньки переехала в Вильнюс, где он в 1948 году окончил русскую гимназию имени Черняховского. Учился на лесном факультете Литовской сельскохозяйственной академии (окончил в 1953 году).

В течение 35 лет до 1992 года работал главным специалистом по сметам в проектных строительных институтах Вильнюса. С 1980-х годов вел активную общественно-культурную работу по возрождению белорусской диаспоры в Литве.

Был замешан в скандале с недвижимостью белорусского общества в Вильнюсе, который привёл к расколу в Обществе белорусской культуры в Литве, пишет svaboda.org.