"Маэстро скончался, но по пожеланиям семьи пока больше никакой информации мы не предоставляем", - сказала BNS во вторник представитель Еврейской общины Литвы Моника Антанайтите.
А. Шендеровас родился в 1945 году в России, в 1967 году он закончил Литовскую консерваторию.
Произведения композитора еврейского происхождения исполнялись на десятках музыкальных фестивалей, звучали в известных концертных залах на всех материках мира.
В 1997 году композитор получил Национальную премию Литвы.
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