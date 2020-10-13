Во вторник это подтвердил BNS друг и коллега К. Антанялиса, пианист и джазовый педагог Арунас Навакас.
К. Антанялис создал известную рок-оперу "Любовь и смерть в Вероне" по драме У. Шекспира "Ромео и Джульетта" (либретто Сигитаса Геды), вместе с А. Навакасом создал рок-оперу "Пер Гюнт" и другие крупные музыкальные произведения.
Он также первым в Европе поставил рок-оперу Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос - суперзвезда".
Творческое наследие К. Антанялиса включает в себя также около 200 песен и около 80 инструментальных пьес. Он также был автором текстов многих своих песен.
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