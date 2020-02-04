Умер известный ученый-социолог, уроженец Вильно Теодор Шанин

"С грустью сообщаем, что сегодня ночью скончался основатель и

президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Для нас всех это большая потеря", – говорится в сообщении на сайте школы. Шанину было 89 лет.

"Он работал до последнего дня, и мы благодарны за годы работы с

Теодором, за его мудрость и мужество, свободу и отвагу", – говорится в

сообщении.

Шанин родился в 29 октября 1930 года в Вильно (в настоящее время Вильнюс, Литва). В 11 лет он был сослан в Сибирь с матерью, затем попал под амнистию, выехал в Узбекистан, жил в Польше, а затем уехал в Израиль и работал в Великобритании. После распада СССР он сначала руководил программой по исследованию сельского хозяйства в России, а затем в 1995 году основал Московскую высшую школу социальных и экономических наук ("Шанинка", МВШСЭН) – единственный частный российский вуз, где социальные науки преподаются на европейском уровне, а выпускники могут конкурировать со специалистами крупнейших университетов мира. "Пробить" вуз Шанину удалось так: он написал письмо министру образования Ягодину и предложил создать в России новую систему образования, которая сможет соединить лучшие черты российской высшей школы и западного образования.

В 2018 году российские власти лишили "Шанинку" аккредитации – якобы из-за "отсутствия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса и отсутствие необходимой квалификации у педагогических работников". Сам Шанин тогда заявил, что "не ожидал, что Россия будет развиваться таким путем".