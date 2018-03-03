Союз литовских музыкантов выразил соболезнования семье и родственникам В. Норейки в своей записи в Facebook:

«Тяжелая утрата: сегодня утром скончался Виргилиюс Норейка. Выражаем соболезнования супруге Лорете, семье и всем родственникам. И всем нам - один за другим уходят корифеи века... Пусть они остаются как можно дольше в нашей памяти, а мы будем нести их искусство как ориентир... Спасибо за то, что вы были с нами, что вы научили наши сердца любить оперу».

В. Норейке за «высшее вокальное мастерство и немеркнущий талант» была присуждена Национальная премия в области культуры и искусства.

Норейка родился в 1935 году в Шяуляй. С 1957 года — солист Литовского театра оперы и балета (Вильнюс).

В 1965—1966 годах стажировался в театре «Ла Скала» (Милан, Италия), где исполнил партию Пинкертона в опере «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини.

Жена — Лорета Бартусявичюте, солистка балета, педагог балета в Национальной школе искусств им. М. К. Чюрлёниса, также педагог-репетитор Литовского театра оперы и балета. Дети — сын Виргилиюс, дочь Раса (от первого брака).