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Умер известный гитарист Линас Печюра. Об этом в субботу в социальной сети Facebook сообщила жена Линаса Рута.
"Сегодня нас покинул Линас, который 34 года был человеком моей жизни. Пускай его гитара звучит там, высоко. Подробнее о прощании мы напишем в понедельник", - написала жена Л. Печюры.
В последнее время он давал концерты с группой Geri laikai.
Линас Печюра также работал учителем.
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