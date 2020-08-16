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Умер известный гитарист Линас Печюра. Об этом в субботу в социальной сети Facebook сообщила жена Линаса Рута.
Gitaristas Linas Pečiūra
Gitaristas Linas Pečiūra
© Facebook

"Сегодня нас покинул Линас, который 34 года был человеком моей жизни. Пускай его гитара звучит там, высоко. Подробнее о прощании мы напишем в понедельник", - написала жена Л. Печюры.

В последнее время он давал концерты с группой Geri laikai.

Линас Печюра также работал учителем.

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