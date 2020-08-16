"Сегодня нас покинул Линас, который 34 года был человеком моей жизни. Пускай его гитара звучит там, высоко. Подробнее о прощании мы напишем в понедельник", - написала жена Л. Печюры.

В последнее время он давал концерты с группой Geri laikai.

Линас Печюра также работал учителем.