Телевизионный "голос" родился в Рокишкисе, окончил Литовский институт физкультуры в 1964 году и работал учителем в Гарлявской средней школе.
В 1965–1978 годах тренировал учеников Каунасской баскетбольной школы.
В 1978 году он занял место у комментаторского микрофона на литовском телевидении, где проработал 15 лет.
С 1994 по 1999 год он был заместителем директора Каунасского ФБК "Каунас".
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