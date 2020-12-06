Телевизионный "голос" родился в Рокишкисе, окончил Литовский институт физкультуры в 1964 году и работал учителем в Гарлявской средней школе.

В 1965–1978 годах тренировал учеников Каунасской баскетбольной школы.

В 1978 году он занял место у комментаторского микрофона на литовском телевидении, где проработал 15 лет.

С 1994 по 1999 год он был заместителем директора Каунасского ФБК "Каунас".