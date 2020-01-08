В последнее время в Вильнюсе горожане жалуются на то, что компании не вывозят мусор.
По словам вице-мэра консерватора Валдаса Бенкунскаса, это результат того, что с декабря в центральной части Вильнюса сменился поставщик услуги - вместо VSA Vilnius пришла компания Ekonovus – она сейчас обслуживает 3 из 5 зон. Оставшиеся две зоны, как и прежде, обслуживает Ecoservice.
"В другом случае могут быть отдельные жалобы, но в основном они касаются работы Ekonovus", – заверил Бенкунскас.
По его словам, в декабре ситуация была еще хуже, после Нового года мусора стало меньше, поэтому есть надежда, что ситуация исправится.
"Но если с поставщиками услуги договориться не удастся и не удастся добиться качественных услуг, то мы не исключаем возможность крайних мер - расторжения договора", – сказал Бенкунскас.
По его словам, муниципальная компания VASA помогла компании Ekonovus отрегулировать график, чтобы в проблемных местах мусор вывозили своевременно, разрешила работать и в ночное время.
"Наконец, видя, что есть признаки халатности и в самой компании, мы применили финансовую меру - штраф. Точное количество штрафов, назначенных в декабре, мы не можем указать, но денежные взыскания будут. Только в ноябре за другие две зоны компании назначили штраф в размере 30 000 евро", – сказал вице-мэр.
Гендиректор Ekonovus Ромас Драскининс сожалеет в связи с создавшейся ситуацией и сказал, что компания делает все, чтобы соблюдать график.
"Мы сожалеем, что жителям пришлось испытать неудобства. На сегодняшний день в Вильнюсе у нас работает 30 машин. Важно отметить, что по установленному графику мусор вывозят целый день: поэтому если утром мусор не вывезли, мы просим жителей подождать вечера. Мусор вывезут в течение дня", – сказал Драскинис.
Он признал, что больше всего неудобств жители испытали в праздничный период, и заметил, что это результат того, что количество мусора в этот период увеличилось, кроме того, контейнеры были заставлены машинами – поэтому мусор в указанный день не всегда удавалось вывезти.
Драскинис просит жителей не заставлять подъезд к контейнерам.
Напомним, что с января в Вильнюсе дорожает вывоз мусора – для жителей многоквартирных домов она может увеличится на 70%. Бенкунскас сказал, что реальные данные будут получены весной, когда жителям вышлют счета. Плата будет зависеть и от веса контейнеров с несортированным мусором.
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