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Улицы Вильнюса празднично сияют с вечера субботы - впервые вильнюссцы вместе с самоуправлением проголосовали за такое украшение города на конкурсе. Новые праздничные декорации уже украсили не только центральные улицы города, но и въезды в город, мосты и другие площадки, расположенные дальше от центра города, говорится в сообщении муниципалитета.
Žiemos šventėms išpuoštos Vilniaus gatvės
Žiemos šventėms išpuoštos Vilniaus gatvės
© Sauliaus Žiūros nuotrauka

По словам Нериюса Хмеляускаса, главы победившей в конкурсе Adam Decoligh, в этом году в декоре города появилось больше зелени, еловых веток, елочных игрушек, светящихся пузырей и других традиционных рождественских акцентов. Все это создает позитивное уютное настроение, праздничная обстановка манит прогуляться и насладиться Вильнюсом.

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На рождественское украшение Вильнюса в этому году выделено более 179 тысяч евро, а компания, победившая в конкурсе, будет украшать Вильнюс в течение трех лет.

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