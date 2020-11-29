По словам Нериюса Хмеляускаса, главы победившей в конкурсе Adam Decoligh, в этом году в декоре города появилось больше зелени, еловых веток, елочных игрушек, светящихся пузырей и других традиционных рождественских акцентов. Все это создает позитивное уютное настроение, праздничная обстановка манит прогуляться и насладиться Вильнюсом.

На рождественское украшение Вильнюса в этому году выделено более 179 тысяч евро, а компания, победившая в конкурсе, будет украшать Вильнюс в течение трех лет.