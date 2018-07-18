Местные жители уже привыкли к такому явлению. Однако жители других районов, увидев фото в социальных сетях, удивляются и говорят, что ничего подобного не видели.
Алитусец Эдгарас Пащукас сказал, что наблюдает это явление во время рыбалки ежегодно.
"Они вылупляются и летят всем роем. Картина впечатляет. Они поднимаются вверх. Рыбы едят поденок, поэтому ночью вода "оживает". Поденки летят над водой, а рыба поднимается, чтобы ловить их.
Эдгарас заметил, что поденки доставляют немало неприятностей водителям. Насекомых привлекают фонари на мостах. Машины давят поденок, поверхность дороги становится скользкой.
Алитусец Миндаугас Казлаускас рассказал, что, когда едешь через большой рой поденок, кажется, что наступила зима.
Поденок можно увидеть и в других местах Литвы. Например, Бенедиктас Ванагас в фейсбуке выложил видео, сделанное в Вильнюсе. Эту картину он назвал "апокалиптической".
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