Я спросила у Кястутиса и Оксаны, которые продавали клубнику, откуда у них эта ягода, а они ответили, что у них урожай клубники закончится только в середине октября.

"Мы выращиваем клубнику в теплице площадью 20 соток. Приезжайте к нам в Скайсгиряй и сами в этом убедитесь - ягоды у нас растут до октября", - сказал Кястутис.

Было бы неразумно не принять предложение. Там я познакомилась с людьми, которые живут вместе уже 29 лет.

31 год назад Оксана, работавшая медсестрой в Закарпатье, приняла приглашение своей старшей сестры и приехала в отпуск в Литву, на заработки: в колхозах нанимали людей на прополку сахарной свеклы. Первый такой отпуск Оксане понравился: она заработала денег, вот и решилась приехать и на следующий год в тот же колхоз "Новая жизнь" в Кедайняйском районе. Но на этот раз ее ждал сюрприз.

В тот год из армии вернулся Кястутис. Он работал в колхозе водителем.

"Однажды мне говорят, что мне придется возить на поля сахарной свеклы венгров, – рассказал Кястутис. – Поскольку все люди были из Закарпатья, украинцами их не называли, их называли венграми. Мой рабочий день начинался в 4 ч. утра, поэтому я возмутился, сказал, что не буду возить. Когда мы разговаривали, к нам подошла девушка и говорит мне: водитель, ну что вы противитесь, нас столько красивых девушек. Ну, говорю, раз красивые девушки, съезжу разок, хоть полюбуюсь".

И поехал, и полюбовался. А потом стал возить этих венгров на работу каждый день. А как же иначе, ведь каждое утро его встречала красавица Оксана. Приносила кофе, ждала.

После этого отпуска Оксана вернулась на родину. А через месяц к ней приехал Кястутис и вот уже 29 лет, как они семья - Кястутис и Оксана Красицкасы.

Кястутис получил специальность сантехника, а Оксана - медсестра, но в Литве она работала в колхозе специалистом по гражданской обороне, потом уехала в Ирландию, работала и в Норвегии. А Кястутоис до работы за границей и в лесохозяйстве работал, у него была и лесопилка, он продавал автомобили, а потом выращивал и продавал цветы.

"У него в голове всегда полно идей, – рассказала Оксана. – Я иногда ему говорю, остановись, но он не пасует перед неудачами и меня не слушает"

"Я ведь знаю, что не могу не работать", – смеется Кястутис.

Сейчас они выращивают клубнику. Семь лет они выращивали цветы, а в 2013 г. решили уехать работать за границу. Когда вернулись, обратили внимание, что цветочный и автомобильный бизнес уже изжили себя, поскольку конкуренция увеличилась.

"Я понял, что опоздал на этот поезд, – сказал собеседник. – Начал интересоваться другими возможностями. Познакомился с хозяйствами, которые выращивают клубнику в Голландии. Два года изучал тонкости этого вопроса: учился, переписывался, интересовался технологиями, инвестициями".

Потом принялся за работу. А с ним и Оксана.

В прошлом году в теплице появилась первая рассада. На 20 сотках - 22 360 штук.

А этой весной 6 мая на рынок в Кедайняй привезли первые 13 кг клубники.

Кястутис не может нарадоваться своим урожаем. Это клубника особого сорта, приобретенная в Голландии.

В июле Красицкасы уже собирали второй урожай, а третий урожай клубника дает до середины октября.

"Прибыли пока нет, – сказал Кястутис. – Весь заработок инвестирую. Но меня счастливым делает сама работа".

С Кястутисом работает Оксана, племянник, племянница и мама. Красицкасы расширяют хозяйство, потому что хотят удержать постоянных клиентов и удовлетворить их потребности.

Кястутис надеется, что дети вернутся на родину и продолжат его дело. Их сын сейчас живет в Норвегии, работает на нефтедобывающем предприятии и в Литву не собирается возвращаться. Семья дочери живет в Каунасе – клубника для них это ягоды, а не бизнес.

О Кястутис возлагает надежды на внука: "У меня есть внук, скоро родится внучка. Они подрастут, приедут к нам на помощь. Ведь человека к работе надо с малых лет приучать".

Рядом живет и брат Оксаны, который тоже приехал в Литву. Все близкие помогают Красницким в работе.

Странно, но когда я ехала из Саусгиряй, в голове были не мысли о клубнике, а слова Оксаны: "За 29 лет я ни разу не пожалела, что приехала из Украины в Литву".