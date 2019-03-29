Ольга рассказала, что из-за кризиса в стране она с супругом стала искать работу за границей: "10 лет я работала в финансовом секторе – в банке обслуживала юридические лица, но мне это наскучило. Я решила открыть разные категории водительских прав - B, C, а потом и Е, поэтому я могу управлять фурами. Когда я получила права, я познакомилась со своим будущим мужем – нас объединила страсть к автомобилям".
В Литве сначала трудоустроился муж Ольги Александр – в компании уже работали его знакомые.
"Мы получили хорошие отзывы, представили документы, все было хорошо, кроме того, зарплата подходящая. Через месяц работать с мужем приехала в Литву и я, мы здесь чувствуем себя как дома", – рассказала Ольга.
Правда, начало было нелегким – во время первого рейса Ольга села за руль нового тягача Mercedes-Benz Actros euro 6. По ее словам, надо было брать себя в руки, назад возвращаться не хотелось: "Мой первый груз - 23-тонный корабельный поршень, который надо было доставить в Клайпедский порт. Я взяла себя в руки, а сейчас уже могу назвать себя профессиональной дальнобойщицей".
Ольга водит фуры уже два года. Часть времени она работает, в свободное время отдыхает в Украине. Она сказала, что ей нравится работать с мужем, правда, дома каждый из них старается заниматься тем, что ему нравится – муж ловит рыбу, Ольга встречается с подругами.
"На работе мы всегда вместе, это укрепляет наши отношения. Мы вместе планируем маршрут, подсчитываем время в дороге, решаем, кто первый поведет машину, как будем меняться", – сказала Ольга.
Больше всего Ольга тоскует по сыновьям – это самый большой недостаток работы. "Когда я возвращаюсь из рейса, стараюсь побаловать себя – делаю маникюр, коррекцию ресниц, надеваю платье или юбку. Хочется быть красивой мамой и женой. Мы едем с детьми на природу или идем в развлекательный центр", – рассказала Ольга.
Новая работа для Ольги как образ жизни. После недолгого пребывания дома, ей снова хочется в путь. Ольга думает, что, скорее всего, будет работать так всю жизнь, для нее главное - будущее ее детей.
Ольга с Александром стараются выбирать новые маршруты – они уже побывали в Испании, Португалии, Италии, Швеции, Дании, Швейцарии, Словении, Словакии, Венгрии, Литве.
Сложные маршруты предпочитает брать на себя Александр, а она чаще ведет машину на автобанах. Однако в дороге главное для них - безопасность. Важно соблюдать режим отдыха и работы, чтобы не заснуть за рулем.
"Мы заметили, что спать больше всего хочется в период с 4 до 6 ч. утра, но в любое время, если понимаем, что трудно сосредоточиться, сразу останавливаемся, можем попросить дополнительное время на отдых – это лучше, чем создать аварийную ситуацию. 30–45 минут сна помогают восстановить силы. Иногда помогает вода – если ее подержать во рту, сразу не проглатывать. Еще помогает долька лимона, лимоны всегда есть у нас в холодильнике", – делится опытом Ольга.
В дороге разное случается. Однажды в Италии они попали в грозу на горной дороге, машину стало носить, поэтому пришлось остановиться в тоннеле и пережидать ненастье.
Обычно дальнобойщиками работают мужчины, они по-разному относятся к женщинам за рулем фур. Одни удивляются, но в Европе - это уже нормально.
"В пути мы встречаем разных людей – с одними хочется общаться, с другими - нет. Иногда приглашаем разделить с нами трапезу, даже если попутчики не говорят по-русски. Нас угощают турецким чаем и сладостями, а мы – украинским борщом. Дальнобойщикам важно нормально питаться, если есть бутерброды и макароны быстрого приготовления, то все деньги уйдут на лекарства. Поскольку работа сидячая, во время остановок я прыгаю через скакалку", – рассказала Ольга.
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