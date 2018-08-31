Согласно официальной статистике, за год иммиграция в Литву выросла почти в два раза. По данным за 2017 год, неграждане Евросоюза составили 47% всех иммигрантов. Около 35% от от числа всех иммигрантов - это граждане Украины и Беларуси.

По числу иммигрантов среди небольших литовских городов выделяется Йонава. Туда в 2017 г. приехали 436 человек, это был самый лучший показатель после Вильнюса, Шяуляй, Каунаса, Клайпеды и их районов.

Почему люди сюда возвращаются и приезжают? Директор Iremas Эдмундас Дамашявичюс ответил: "Посмотрите как расширяется Каунасская СЭЗ. Больше половины – компании иностранного капитала".

"Жители Йонавы ездят работать в Каунас. Это всего 25 км. Через Вильнюс дольше, а здесь по прямой. 20 минут, если до СЭЗ. Ни заторов, ничего", – сказал он.

Дамашявичюс сказал, что он лично чувствует, как переманивают работников из Iremas и других компаний Achemos grupe. Поэтому потребность в работниках-иммигрантах будет только расти.

Сам Дамашявичюс работает на Iremas с 2004 года. "Я начал с самых низких ступеней, постепенно дорос до руководителя", – сказал он.

"Появились новые люди, новые проекты – в Мажейкяй, мы работаем и с зарубежными партнерами", – сказал Дамашявичюс, заметив, что в Йонаве немного молодых людей.

"И не все хотят быть рабочими. Работа эта тяжелая, где-то плохо, где-то нормально, может, и платят хорошо. Каждый день работать при высокой температуре, на высоте не все хотят и за большие деньги", – сказал он.

Дамашявичюс сказал, что они сотрудничают с местными школами, пытаются уже там готовить специалистов, у них есть программы обучения.

Сейчас на заводе работают два украинца. "Надо было привлечь людей, в Литве их не было, еще сколько-то есть в Украине, готовят таких специалистов по старой советской модели", – сказал он, заметив, что трудоустроить иностранцев несложно.

По словам Дамашявичюса, местные спокойно относятся к новичкам.

"Понимают, что одни с работой не справятся. Хотя у нас только несколько человек пока. (...) Постоянно работают у нас два украинца, хотя мы могли бы еще 4 принять", – заметил он.

По данным "Содры" на 23 августа в Iremas работали 362 человек, в июле их средняя зарплата составляла 1286,15 евро "на бумаге" (977 евро "На руки").

Либенко работает на заводе инженером. Сначала он работал здесь один, но когда изменился закон и ему стали платить больше 1,5 средней зарплаты, он привез жену с ребенком (1,5 средних зарплаты - это 1050,3 евро "на руки").

"На родине я работал инженером-конструктором, работал с бумагами, компьютером, а здесь - с людьми", – рассказал Владимир.

С жильем в Йонаве ему повезло – уехали родственники и оставили ему квартиру.

"Но есть другая проблема – нехватка информации. Даже на литовском языке. Возникают элементарные вопросы, скажем, по вопросу страхования. Я должен страховаться, но нигде не сказано, что это за страховка. Некоторые платят за страховку 600 евро в год, другие 150 евро, какой вариант подходит? Нигде не сказано.

Звонишь в миграцию – говорят одно, на следующий день – другое. Мог бы быть портал, на котором на любом языке была бы вся необходимая информация попунктно. Или другой вопрос: у меня ребенок. Когда делали документы разрешение на жительство, сделали страховку, но не сказано, что ребенка надо регистрировать с отцом. Я работаю 3 года, плачу "Содре" (Фонд социального страхования) большие деньги, мог бы ребенок быть зарегистрирован со мной, тогда бы лечение было бесплатным.

Но нигде не сказано, возможно ли это, что делать. Надо выяснять все самому, есть масса нюансов, которые узнаешь, когда с ними сталкиваешься, заранее не предугадаешь", – рассказал он.

Другая проблема - жена Владимира не может найти работу.

"Я не знаю почему, потому что мы в Йонаве. Она год ходит на курсы литовского языка, сдает на права. Но на бирже труда ей говорят, что ничего ей предложить не могут. Она может выполнять любую работу. Ребенок посещает детский сад, у нее есть возможность работать, но она не находит работу. На бирже говорят, сначала пройдите курсы, потом говорят, получите права. Но как это связано с работой? Если нет работы, пусть так и говорят", – сказал он.

За Либенко в Йонаву приехал и его дальний родственник Александр Учителев. Он работает слесарем. Приехал в Йонаву полтора года назад.

"В Литве приняли хорошо, люди нормальные, общительные, помогают", – сказал он DELFI.

Учителев живет в Литве один, семья иногда приезжает в гости.

"Просто такие законы (жесткие), зарплата должна быть хотя бы 1,5 средних. Пока недостаточно, но я надеюсь, что в будущем смогу привезти семью", – сказал украинец.

По данным на 1 июля 2018 года, в Литве проживают 54 393 иностранца, из них - 15 291 граждане Украины (на 55,4% больше, чем год назад), 12 391 России (на 8,3% меньше, чем год назад), 10 433 Беларуси (на 24,7% больше, чем год назад ). Граждане указанных стран составили 70,1% (по состоянию на 1 июля 2017 года - 67,3%) всех иностранцев, проживающих в Литве.

Несмотря на то, что общая численность населения Литвы, по сравнению с 1 июля 2017 года, снизилась на 0,8%, число проживающих тут иностранцев увеличилось на 15,4%.