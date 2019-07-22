Проживающие в Литве граждане Украины на внеочередных парламентских выборах в основном голосовали за партии нынешнего и бывшего президентов.
Ukraina skaičiuoja rinkimų į Aukščiausiąją Radą rezultatus
© Reuters / Scanpix

Во воскресенье в посольстве Украины в Вильнюсе в целом проголосовали 299 человек из 3142 зарегистрировавшихся, сообщил BNS в понедельник глава избирательной комиссии Михаил Дзядзин.

По его словам, больше всего голосов – 86 – получила партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа". 77 избирателей проголосовали за партию Петра Порошенко "Европейская солидарность".

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За вновь созданную партию рок-музыканта Святослава Вакарчука "Голос" проголосовал 61 гражданин Украины, пророссийский альянс "Оппозиционная платформа – за жизнь" и партия получившего убежище в Литве блогера Анатолия Шария получили по 22 голоса.

В прошлом году иммигрантами в Литве были признаны почти 6 тыс. украинцев. Это означает, что в Литве они живут более года. На временную работу в Литву в прошлом году прибыли более 31 тыс. украинцев.

Выборы в Верховную Раду прошли в октябре, однако победивший на президентских выборах В. Зеленский распустил парламент и инициировал досрочное голосование 21 июля.

По предварительным данным подсчета голосов с половины участков, в Украине побеждает партия "Слуга народа", набравшая 42% голосов, второе место занял пророссийский альянс "Оппозиционная платформа – за жизнь" с 12% голосов.

Согласно промежуточным результатам, в парламент также проходит "Европейская солидарность" экс-президента, "Батьковщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко и партия "Голос".

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