В автомобилях компании Taxify начали появляться наклейки, уведомляющие о том, что автомобилем управляет украинец. На них написано: "Приветствую вас, я из Украины. Приношу свои извинения, но я не говорю по-литовски. Конечно же, я стараюсь как можно скорее выучить его. Прошу указать цель поездки в приложении. Я надеюсь, что поездка будет приятной".

Глава Taxify в Литве Андрюс Пацявичюс сказал DELFI, что такие наклейки есть только в автомобилях водителей-украинцев, поскольку их больше всего. Белорусов и других – намного меньше. По подсчетам Пацявичюса, всего в приложении зарегистрировано чуть больше 2500 активных водителей в Вильнюсе и Каунасе. Около 40 из них – украинцы. Все они работают в Вильнюсе.

"Это приблизительные данные. Других национальностей – максимум до 10. В Каунасе есть граждане Индии, Пакистана, там студенты из этих стран учатся в медицинском университете. Есть французы, бразильцы, итальянцы.

Есть отдельные люди из Африки, но их немного, они сюда приехали, создали семьи или нашли работу. Мне сложно сказать, как обстоят дела с конкурентами, несколько в разных секторах - строительстве и других - стало больше украинцев", – сказал Пацявичюс.

Lipdukas „Taxify“ automobilyje DELFI

По мнению собеседников, наклейки помогают решить проблему языкового барьера, поскольку не все владеют английским или литовским.

Пацявичюс рассказал, что чаще водители работают не на своих, а на арендованных авто. Иногда несколько человек по очереди пользуются одним автомобилем.

"Мы бывает, клеим наклейки на такие автомобили, делаем скидки за то, что это не автомобиль Taxify. Пользоваться одним полезнее, чем когда один и тот же водитель ездит и пытается выжать, что может, тогда неизвестно сколько он проводит времени за рулем, устает.

При пользовании одним автомобилем, тот полностью отрабатывает свою арендную плату, и водители не устают, сменяют друг друга, все зарабатывают и живут счастливо. Литовцы тоже так делают. Если человек где-то работает, а подвозом подрабатывает, то он ездит всего несколько часов в день", – сказал Пацявичюс.

Он заверил, что зарплаты и литовцам и украинцам считают одинаково. Кроме того, украинцы не склонны работать намного больше, чем литовцы.

"Если человек работает как нормальный рабочий день, с утра до вечера, как любой офисный работник, если попадает в хорошие часы, то спокойно может зарабатывать 2500 евро. После этого платит из этих денег аренду за автомобиль, налоги. Но это при легком графике с понедельника по пятницу, без переработки. Но есть и те, кто работает в выходные. Они зарабатывают до 3000 евро в месяц (из этой суммы надо платить аренду и налоги)", – сказал Пацявичюс.

По его словам, около 90% водителей работают на себя. Пока водитель не получит все необходимые документы в мэрии и Налоговой инспекции его не активируют на платформе.

Пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте сказала, что сейчас в Литве по справке об индивидуальной деятельности в Литве работают всего 14 украинцев. Но, по ее словам, на основе этих данных не стоит спешить с выводами.

"Надо отметить, что граждане Украины могут работать по трудовому соглашению или по патенту", – сказала она.

Глава Taxify сказал, что литовцы доброжелательно встречают водителей из Украины. Правда, оценивают их немного хуже, чем литовцев.

"Как водители бывают разные, так и пассажиры. Если посмотреть оценку автомобилей, которыми управляют украинцы, то она ненамного ниже. Средний рейтинг 4,95 и 4,94, а у украинцев 4,9 или 4,91 по пятибалльной шкале. А отзывы разные: бывает говорят, отлично, что приехали из Украины искать счастья, другие – недовольны. Но такой тенденции, чтобы оценивали намного хуже - нет", – сказал Пацявичюс.

Представители Uber не захотели указать DELFI, какие средние зарплаты у их водителей и сколько граждан Украины у них работает. Uber только указал, что все водители в Литве должны отвечать одним и тем же требованиям, а их рейтинг в Вильнюсе - 4,9 балла.

Представитель eTaksi Райвара Шеметульските сказала, что по их внутренним правилам водители обязаны владеть государственным языком, поэтому граждане Украины у них не работают.