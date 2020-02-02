Напомним, что новый премьер-министр Финляндии поддержала идею 6-часового рабочего дня и 4-дневной рабочей недели. Премьер заметила, что свободное время жители смогут уделить семье. Однако вскоре последовало заявление, что это не является руководством к действию, и конкретных планов пока нет.

Подобные планы в 2015 году были и в Швеции, опыт 6-часового рабочего дня дал хороший результат.

В ноябре 2019 г. Microsoft Japan ввела 4-дневную рабочую неделю и заметила, что продуктивность работников увеличилась на 39,9%

В Литве укороченный рабочий день - 6-часовой ввели компании Valandinis и Engineer. В будущем они планируют перейти к 4-часовому рабочему дню.

DELFI недавно писал и о литовской компании, которая предложила политику гибкого трудового порядка. Работники Alliance for Recruitment за ту же зарплату работают 4 дня в неделю, при условии, что всею работу они сделают до пятницы – а в случае необходимости с ними в пятницу можно будет связаться. Однако часть работников по-прежнему по собственному желанию в пятницу приезжает в офис.

Глава Alliance for Recruitment Андрюс Францас заметил, что в Дании рабочая неделя длится 37 ч. Датчане сократили время обеда до 30 мин., так они экономят время.

"Мы боялись, что работники расслабятся, что результаты ухудшатся, что не справимся с работой. Но эти страхи не оправдались", – сказал Францас.

Однако некоторые литовские поставщики услуг сказали DELFI, что такие перемены не в их воле. Якобы это политический вопрос, а не вопрос решения компаний.

Гендиректор компании Gera dovana Эрнестас Василяускас сказал, что коллег больше мотивирует гибкое время работы – с 7, 8, 9 или 10 ч. Он считает, что работники не справятся с тем объемом работы, который есть за 6 часов в день.

Представитель EMP Recycling Гедре Стяпучинскене сказала, что на производстве пока такое новшество невозможно, поскольку процесс переработки проходит непрерывно. Это невозможно даже при том, что компания постоянно оптимизирует процессы. Пока компания инвестирует в зоны отдыха для работников.

Представитель компании Hegelmann Transporte Томас Юргелявичюс акцентирует, что транспортная компания - международная, ее клиенты находятся за границей, заказы приходят в разное время. Поэтому пока им было бы сложно внедрить такое новшество как 6-часовой рабочий день, поскольку он ухудшит результат работы.

По словам представителей Hegelmann Transporte продуктивность улучшает совокупность факторов: и подходящая позиция, и ясно распределенные функции и внутренняя культура компании.

Представитель сети Eurovaistinė Лаура Бельске заметила, что провизоры работают 36 часов в неделю и отдыхают 25 рабочих дней в году. Эта практика сформировалась давно и действует по сей день.

„Tokia situacija – visos Lietuvos vaistinėse, tad tiesiog prisitaikome. Siekiame, kad klientai galėtų gauti paslaugą tada, kai jiems reikia pagalbos. Todėl ieškome papildomų kolegų, kad visomis vaistinių darbo valandomis klientus aptarnautų farmacijos specialistas“, – komentuoja ji.

Представитель Bitė Lietuva Эгле Станюлёне сказала, что в их компании по согласованию с руководителям, можно работать и из дома и корректировать рабочее время в отдельные дни. Но гибкость не бесконечна. В услугах ежедневно нуждаются тысячи людей, поэтому для обеспечения стабильности некоторые работники работают сутками, соблюдая режим отдыха.

Представитель компании Transcom Айсте Василькявичене заметила, что интенсивность работы их компании зависит от сезона и других факторов, поэтому они практикуют гибкость в планировании ресурсов. Есть смены 4-, 6- и 8-часовые. Работники могут работать из дома.

"Исследования показывают, что продуктивно человек работает 6 часов в день. Это значит, что велика вероятность, что в остальные два часа человек испытывает беспокойство, напряжение, стресс. Скорее всего это время ведет к перегоранию", – считает собеседница.