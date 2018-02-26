До этого она вместе с матерью находилась в Шяуляйской больнице. В воскресенье сообщалось, что ее здоровью и здоровью ее матери ничто не угрожает.

Однако 26 февраля утром девочке стало хуже. Пока неясно, есть ли угроза для жизни ребенка.

Специалист Шяуляйского отдела службы защиты прав ребенка Эгле Лаздаускене сказала, что их специалисты об этой трагедии знают немного.

"Сейчас выясняют, где находится ребенок, где его лечат, пытаются найти контакты отца, поскольку родителей дома сейчас нет. Посмотрим, будем решать, когда будет какая-то информация", – сказала специалист.

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Она еще раз подтвердила, что до сих пор об этой семье специалистам ничего известно не было.

Лаздаускене заверила, что пока не может сказать, где окажется ребенок после того, как его выпишут из больницы. О практике, которая сложилась в подобных случаях, она также не хотела говорить.

"Предоставляют всестороннюю помощь. Такую, какую соглашаются принять. Мы предлагаем, что можем, и смотрим, что они принимают", – сказала специалист.

Однако ничего конкретного о предлагаемой помощи она не сказала.

"Сейчас собирают данные о семье", – сказала Лаздаускене.

DELFI писал, что 25 февраля, в 16.13 ч. сообщили, что в Шяуляй женщина выбросила с балкона (на четвертом этаже) свою 6-летнюю дочь, а затем прыгнула вниз сама. По предварительным данным, женщина сделала это после конфликта с супругом.

Начальник Шяуляйской полиции Рамунас Сапарас сказал DELFI, что семья в поле зрения полиции ранее не попадала.

Кроме того, семья - не асоциальная. Ничего плохого о семье полиции не могли сказать и соседи.

"Нормальная обычная семья, никогда никаких проблем не было, это подтвердила и Служба защиты прав детей", – сказал пресс-секретарь Шяуляйской полиции Артурас Шлявас.

По данным полиции, насилия во время конфликта не было. Конфликт был словесным. Нет никаких данных о возможной драке или пьянстве. Мужчина не задержан, поскольку нет подозрений в том, что он виновен в несчастье.

"Обстоятельства происшествия пока неясны. По предварительным данным, мужчина в несчастье не участвовал. Он рассказал, что находился в другой комнате, услышал приглушенный звук и, только войдя в комнату, где было открыто окно, увидел лежавших на улице жену и дочь", – сказал собеседник.

По словам Шляваса, женщина с дочерью упали не на асфальт. "Упали удачно, поскольку рядом была дорога", – сказал полицейский.

По предварительным данным, мужчина играл с девочкой в другой комнате, а несчастье произошло, когда девочка побежала к маме.

По данным DELFI, врачи и полиция предполагают, что такое поведение женщины связано с проблемами со здоровьем.

На данный момент нет данных о том, чтобы с ней происходило что-то подобное прежде. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.