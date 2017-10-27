Пресс-атташе министра транспорта Витауте Шмайжите сказала BNS, что А. Тваронавичюс подает в отставку. По ее словам, пятница - его последний день работы.
А. Тваронавичюс сказал, что решил подать в отставку после информации в СМИ о вероятно непрозрачном конкурсе на модернизацию пункта погранконтроля Кибартай.
По его словам, министерство не оказывало на него давления, чтобы он подал в отставку. А. Тваронавичюс уверял, что конкурс на подрядчика модернизации был прозрачным.
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