Уходит в отставку глава Департамента тюрем Литвы Робертас Крикштапонис, об этом 11 января сообщил министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
"На прошлой неделе он сообщил мне о своей отставке", – сказал BNS министр.
В интервью изданию Lietuvos rytas 10 января Крикштапонис сказал, что решил покинуть этот пост, поскольку Янкаускас предложил ему войти в его политическую команду kleidė.
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