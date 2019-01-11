Уходит в отставку глава Департамента тюрем Литвы...

"На прошлой неделе он сообщил мне о своей отставке", – сказал BNS министр.

В интервью изданию Lietuvos rytas 10 января Крикштапонис сказал, что решил покинуть этот пост, поскольку Янкаускас предложил ему войти в его политическую команду kleidė.