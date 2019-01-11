Уходит в отставку глава Департамента тюрем Литвы Робертас Крикштапонис, об этом 11 января сообщил министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
Robertas Krikštaponis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"На прошлой неделе он сообщил мне о своей отставке", – сказал BNS министр.

В интервью изданию Lietuvos rytas 10 января Крикштапонис сказал, что решил покинуть этот пост, поскольку Янкаускас предложил ему войти в его политическую команду kleidė.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

25-летний клайпедчанин стал предпринимателем: об эмиграции даже не думает (1)

Житель Клайпеды Овидиюс Шадаускас не скрывает, что он...

Кто сказал, что жизнь хороша только в Вильнюсе: у столицы есть конкурент (5)

Несмотря на то, что по численности населения Клайпеда...

Погода: в Литве прогнозируют метель

В ночь на пятницу температура в Литве опустилась до 14-19...

Уходит в отставку глава Департамента тюрем Литвы (5)

Уходит в отставку глава Департамента тюрем Литвы...

Лучшие фотографии 2018 года на портале DELFI (4)

Фотографы портала DELFI собрали в один альбом самые...

TOP новостей

Индийцы не отступают: обещают создать в Рокишкисе тысячи рабочих мест (10)

Осенью индийские компании сообщили о крупных...

Уходит в отставку глава Департамента тюрем Литвы (5)

Уходит в отставку глава Департамента тюрем Литвы...

Кто сказал, что жизнь хороша только в Вильнюсе: у столицы есть конкурент (5)

Несмотря на то, что по численности населения Клайпеда...

25-летний клайпедчанин стал предпринимателем: об эмиграции даже не думает (1)

Житель Клайпеды Овидиюс Шадаускас не скрывает, что он...

Погода: в Литве прогнозируют метель

В ночь на пятницу температура в Литве опустилась до 14-19...