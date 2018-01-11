Парламент в пятницу должен голосовать за поправки к закону о о стратегических государственных компаниях, которые имеют значение для нацбезопасности. В нем кроме прочего предусмотрено, что на возможные связи с иностранными шпионами и террористическими организациями должны проверять и председатель профсоюз или рабочих союзов компаний.

"В профсоюзы стратегических компаний могут объединяться и работники, которых проверяют спецслужбы, и те, кого не проверяют. Они выбирают председателя.

Уже сейчас известно, что в некоторых стратегических компаниях, председатели профсоюзов, объединяющих работников - это граждане третьих стран, и не обязательно они прошли соответствующую проверку.

Если иметь в виду, что гражданство третьих стран может быть связано с большей лояльностью к той стране , a такие работники могут не проходить проверку, то это может быть фактором, увеличивающим угрозу нацбезопасности. К примеру, такие председатели профсоюзов могут отрицательно влиять на работников этих компаний и т.п.", – сказано в поправках, предложенных Кащюнасом.

Он сказал DELFI, что сейчас в законе есть брешь, которую его предложение закроет.

"Профсоюзы тоже получают информацию об экономических планах и т.д., а потом могут передать эту информацию в непроверенные руки.

Есть реальные ситуации, например, в случае с Игналинской атомной электростанцией, которая является стратегической и очень важной компанией, там действует профсоюз, который возглавляет не гражданин Литвы", – сказал консерватор.

DELFI связался с председателем профсоюза работников ИАЭС Владимиром Драником, однако он сказал, что с предложенными поправками к закону он не был ознакомлен.

"Для меня это новая информация", – сказал он.

Заместитель Драника Илона Некрошене прокомментировала DELFI подготовленные поправки.

Она пояснила, что в их случае ничего не изменится, поскольку работников ИАЭС и без того проверяют.

"Драник является работником ИАЭС и чтобы он мог попасть в контролируемую зону, он должен заполнять анкету Департамента госбезопасности Литвы. В ней работники дают разрешение на проверку медицинских данных, банковских и других данных", – сказала она.

Некрошене отметила, что в случае с ИАПЛ действует закон об атомной энергетике, в нем регламентировано, кто не может работать на объекте. Это лица, у которых есть проблемы с алкоголем, люди, связанные с террористическими организациями и зарубежной разведкой и т.д.

"Все, что есть в поправках к закону – взято из закона об атомной энергетике", – сказала Некрошене.

Однако она заметила, что не во всех случаях лидеры профсоюзов могут быть работники конкретных компаний. Для них эта поправка Кащюнаса и является актуальной.

Но здесь Некрошене видит расхождение с законом о профсоюзах.

"Утверждено право на объединение в профсоюзы. Это не зависит от гражданства, от других моментов, поскольку у всех есть право становиться членами профсоюзов. Другой пункт - профсоюзы в Литве действуют свободно и самостоятельно, т.е. они могут свободно выбирать представителей, формировать свою деятельность и т.п.", – сказала она.

Предложение Кащюнаса не одобряет и министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс. По его мнению, неясно, как будут проверять лидеров профсоюзов.

"Кроме того, вряд ли целесообразно устанавливать это в законе. Спецслужбы, если видят риск, должны реагировать и проверять подозрительных лиц и безо всяких законов проверять.

Как и при каких обстоятельствах проверять должны знать сами спецслужбы, это сфера их деятельности", – сказал министр.

Между тем председатель ЛКП Черняускас сказал, что поправка Кащюнаса - абсурд и Литва предстанет перед зарубежными странами, как страна, которая немногим отличается от России принципами управления.

"Только так можно охарактеризовать желание позволить правоохране проверять лидеров профсоюзов определенных компаний. К сожалению, такие инициативы только демонстрируют юридическую неграмотность профсоюзов. Литовские профсоюзы уже готовятся информировать Европейскую конфедерацию профсоюзов, поскольку они убеждены – в стране создают невиданный прежде прецедент", – сказал он.

Чермняускас считает, что такое решение Комитета по экономике не только необоснованное, но и смешное.

"Это показывает, что члены комитета совершенно не ориентируются в ситуации. Хотелось бы, чтобы члены такого важного комитета были более компетентными и углублялись в вопросы, которые решают. Мы рады, что хотя бы министр экономики высказал неодобрение", – заметил он.

Если парламент примет эти поправки, то проверять будут лидеров профсоюзов в государственных компаниях первой и второй категории.

К компаниям первой категории предлагают отнести "Воздушную навигацию", международные аэропорты, АЭС, Агентство нефтепродуктов, Клайпедский морской пост, Центр регистра и других управляющих регистрами, операторов сети передачи государственных данных, поставщиков воды.

К компаниям второй категории предлагают отнести: Epso-G, Lietuvos energija, Lietuvos energijos gamyba, Litgrid, Energijos skirstymo operatorius, Lietuvos dujų tiekimas, Amber Grid, Geoterma, оператора терминала СПГ, Klaipėdos nafta, "Литовскую железную дорогу", Giraitės ginkluotės gamykla, Jonavos grūdai, Lietuvos radijo ir televizijos centras, "Литовскую почту", Litgas, VAE-SPB.