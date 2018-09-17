Розовая мечта о хорошей жизни в Швеции разбилась вдребезги, когда они туда приехали: их обманули, они чувствовали дискриминацию, а сын, которому там сначала понравилось, стал проситься назад, в Литву. "Не поеду, даже если насильно повезешь", – сказал 14-летний сын Инги.

Семья сейчас отдыхает в Литве. Если бы муж нашел работу с достойной зарплатой, они остались бы на родине.

Жизнь в Швеции Инга охарактеризовала так: "Нам обещали золотые горы, а попали мы в ад".

По словам Инги, несмотря на то, что зарплата в Швеции большая, но и расходы там немаленькие. "Строительный бизнес в Литве восстанавливается, а мой муж всю жизнь работал строителем, и здесь в Швеции тоже. Если мы останемся, он и здесь найдет такую работу", – считает Инга.

Семья уехала в Швецию, поскольку до этого туда на несколько сезонов уезжал работать ее супруг.

"Люди, к которым мы ехали, обещали и работу, что дети будут ходит в школу. Но работы не было. Муж работал нелегально, никто не помог оформить документы, только помогли зарегистрироваться", – рассказала Инга о первом разочаровании.

Сначала семья жила в доме, который им по договоренности передали в безвозмездное пользование. Надо было лишь присматривать за окружением и платить коммунальную плату. Но через три месяца хозяева потребовали от квартирантов большую сумму.

Другие люди помогли семье найти новое жилье.

Муж Инги искал работу на стройке, а сама Инга работать не собиралась: "Моя работа – возить детей в школу и назад".

Правда, и она не сидела без дела, изучала шведский язык. Инга сказала, что они решили уехать из Литвы ради детей.

Сначала было все хорошо, казалось, что цель достигнута. Но потом у старшего сына начался стресс, он перестал учиться, думал только о Литве, говорил, что ничего не хочет, – рассказала женщина о переживаниях подростка. – Тогда ему навстречу пошли шведские учителя, делали все, чтобы ему стало лучше, но он все равно ничего не хотел, плакал".

Несладкой жизнь в Швеции показалась и мужу Инги, который работает там не первый год. "Сначала все было хорошо. Они работали вчетвером, он и трое шведов. Сначала говорили по-английски, а потом стали между собой говорить по-шведски, обговаривать, оскорблять, – рассказала Инга. – Проявилось это отношение - вот вы эмигранты".

В семье у Инги трое школьников - первоклассник, семиклассник и девятиклассник. Скоро у них начнется учебный год в шведской школе. По словам Инги, в Швеции практически ничего школьникам покупать не надо.

"В Швеции это бесплатно. Не разрешили даже свои карандаши принести, – рассказала женщина. – Каждому ребенку выдают компьютер. Я должна купить портфель и спортивную форму, все остальное – дают бесплатно: тетради, карандаши, ручки. Если ребенок теряет – дают другие".

"Все ученики и школьный персонал едят одинаковую еду. Нет социального разобщения", – рассказала Инга.

В Литве, по ее подсчетам, чтобы собрать в школу трех школьников перед первым сентября надо отдать 670 евро только на самое необходимое - без рабочих тетрадей и питания.

Она подсчитала, что в Литве семье из 5 человек на жизнь достаточно 1300 евро. 500 евро - аренда жилья и по 200 в неделю на питание и другие необходимые расходы. Еще сколько-то на коммунальные расходы.

Она заметила, что питание примерно в такую же сумму обходится и в Швеции, но некоторые цены явно отличаются.

"Хотя в Швеции кое-что дешевле. Бананы дешевле, сыр намного дешевле. Многое дороже, но есть много и более дешевых товаров, – сказала Инга. – Бывают и акции".

И если цены на питание похожие, то развлечения в Швеции намного дешевле. "Если мы едем в парк аттракционов на весь день, то платим за билет 200 шведских крон, или 20 евро. И тогда дети весь день могут кататься на чем хотят. А здесь за 5 минут 6-7 евро", – удивлялась женщина.

Семья отдыхает в Литве с июня. За это время они немало поездили по Литве, только старались обходить одно место - ул. Й.Басанавичюса в Паланге из-за высоких цен на аттракционы.

Кстати, больше чем цены семью в Литве удивили местные жители. "Мы ехали через Расейняй, а там – ни одного молодого лица. Либо спившиеся, либо еле двигающиеся старики. Автомобили носятся. Нет у людей культуры", – сказала Инга.