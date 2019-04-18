В этом году в индексе готовности к введению автономного транспорта в числе 25 упомянутых стран Литвы не было. И это несмотря на то, что такие страны как Нидерланды, уже успели не только узаконить эти автомобили, но и развить необходимую инфраструктуру. Литве есть еще к чему стремиться.

Законодательная база для участия автономного транспорта в движении уже подготовлена, но есть еще вопросы, на которые нет ответа. Старший советник Департамента развития и международных связей Министерства транспорта и коммуникаций Гитис Мажейка сказал, что этот сектор постоянно меняется, поэтому полностью подготовить законодательную базу невозможно.

"В Литве нет отдельного закона, как, скажем, в Нидерландах, но мы интегрировали необходимые изменения в существующие законы. Суть в Литве та же – автономные автомобили могут участвовать в движении как с водителем, так и без него. Важно, обеспечить возможность управления, пусть и дистанционного", – сказал Мажейка.

Специалист отметил, что такие транспортные средства могли бы не только решить проблему заторов, но и снизить уровень загрязнения, а также показатели аварийности. Также такой транспорт дал бы возможность гармонично участвовать в движении недееспособным людям.

Возлагают большие надежды

Лектор Кафедры автомобильной инженерии Факультета транспортной инженерии Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Паулюс Скачкаускас сказал, что ожидания, связанные с автономным транспортом и их пользой, очень велики. Надеются, что именно успешная интеграция автономного транспорта в транспортную систему решит большую часть связанных с транспортом проблем.

"Самые главные проблемы, которые должен решить автономный транспорт – сокращение числа погибших и раненых в ДТП, заторы на улицах города и загрязнение окружающей среды", – сказал преподаватель.

По словам Скачкаускаса, главный аргумент, почему автономный транспорт должен решить эти проблемы – устранение человеческого фактора и ошибок, допущенных человеком. По его словам, все перечисленные проблемы возникают из-за ошибок, допускаемых человеком, поэтому, если автомобилем будет управлять компьютеризированная система, этих ошибок не будет.

"Важно подчеркнуть, что это всего лишь ожидания. Пока реальная польза от автономного транспорта ничем не обоснованна, поэтому, какими будут реальные результаты интеграции этой системы мы твердо сказать не можем", – акцентировал преподаватель.

Что такое автономный транспорт?

Скачкаускас также подчеркнул, что очень часто общество неправильно понимает характеристику автономного транспорта. Оказывается, с учетом возможностей этого транспорта его разделяют на 6 уровней автономности.

Собеседник DELFI отметил, что согласно указанному стандарту, можно утверждать, что автомобили с адаптивной системой поддержания постоянной скорости, системой автоматической парковки, или определенными системами активной безопасности - это автономные автомобили разных уровней.

"Это значит, что автономные автомобили 1-2 уровня уже давно ездят по улицам во всем мире и в Литве, и только из-за неверного понимания, что такое автономный транспорт, часть общества не знает, что мы уже давно окружены автономными транспортными средствами. Общество, когда говорит об автономном транспорте, чаще всего имеет в виду транспорт 5 уровня, который может ездить без водителя. Однако, автономный транспорт 5 уровня еще до конца не развит, а самые современные автомобили достигают 4 уровня автономности или находятся между 4 и 5 уровнями", – сказал Скачкаускас.

Лектор подчеркнул, что если говорить о пользе такого транспорта в будущем, то говорят об автомобилях 4 и 5 уровней. Какое будущее их ждет, он не стал гадать. Однако с учетом тенденций наших дней он акцентировал, что в будущем появится не только больше автономных автомобилей, но и увеличится уровень их автономности.

Необходимая инфраструктура

Мажейка, говоря о будущем этих автомобилей в Литве, сказал, что с начала 2018 года эти автомобили могут беспрепятственно участвовать в движении, поскольку вступили в силу соответствующие поправки к законам. Однако он заметил, что эта технология все еще находится на стадии развития, она дорогая, а это ограничивает ее масштабное применение на практике.

"В Литве у нас хорошо развита система каршеринга, сектор подвоза пассажиров, есть крепкие платформы, связующие городской транспорт. Наверное, это та сфера, где больше всего мог бы проявить себя автономный транспорт. Кроме того, у Литвы очень крепкий сектор грузового транспорта, в котором также планируют внедрять автономные тягачи. Однако мы должны поставить перед собой ясные цели: снижение уровня автомобилизации в городах, повышение безопасности на дорогах, снижение уровня загрязнения и заторов", – сказал Мажейка.

Он также заметил, что Литву стараются подготовить к масштабному применению автономного транспорта: расширяют инфраструктуру точек зарядок для электромобилей, также готовятся к развитию связи 5G, в которой нуждается большая часть автономных автомобилей. Кроме того, Мажейка сказал, что вместе с соседними странами, планируют внедрять коридор для автономного транспорта на базе дороги Via Baltica. Такой коридор позволил бы не только развивать технологии и инфраструктуру, но и согласовать регуляционные средства для международного движения.

В финансовый период 2014-2020 гг. в транспортный сектор страны планируют инвестировать около 1.47 млрд. евро средств из фондов Евросоюза. Больше 88 млн. евро выделено на проекты гармоничной мобильности. Эти инвестиции помогут поощрять в стране гармоничную мобильность разных транспортных средств и развивать дружественный для окружающей среды транспорт, чтобы уменьшить выбросы диоксида углерода.