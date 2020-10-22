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Союз журналистов Литвы, Литовское журналистское сообщество и семья парламентского консерватора Казиса Старкявичюса учредили Премию надежды и свободы, предназначенную для белорусских журналистов.
Учреждена Премия надежды и свободы для белорусских журналистов, меценат - политик
© AFP / Scanpix

"Свободное слово не может ущемляться. Литовские журналисты не могут, не были равнодушны, неравнодушны сейчас и не останутся равнодушными к тому, что происходит всего в паре часов езды от Вильнюса. Там, в Минске - систематически бьют, увечат, преследуют людей. Белорусским коллегам, которые пострадали при исполнении профессионального долго, теперь будет выделиться Премия надежды и свободы", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

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Идея создания такой премии для белорусских журналистов возникла у К. Старкявичюса. Его семья стала меценатом премии.

"Сейчас мы очень хотим поощрить надежду и ощущение свободы именно у белорусских журналистов", - сказал BNS председатель Литовского союза журналистов Дайнюс Радзявичюс.

Премия будет вручаться раз в год, 10 декабря, в Международный день прав человека.

Сумма премии - 1000 евро.

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