Председатель профсоюза Эгидиюс Милешинас 31 октября утром сказал, что в предложенном правительством Литвы бюджете на 2020 год на образование выделили на 62 млн. меньше, чем нужно для выполнения обещаний, данных профсоюзам.
С его позицией согласны и другие участники пикета.
"Нам хочешь-не хочешь нужно 118 млн. евро, чтобы осуществить все требования, чтобы зарплаты учителей увеличились. В 2009 году нам снизили зарплаты, их так и не вернули на докризисный уровень (...)", - подчеркнула председатель Мажейкского отделения профсоюза Юдита Текингундуз.
Министр вышел пообщаться с учителями и повторил, что проект бюджета еще не окончательный, для нужд системы образования будут искать дополнительные средства.
Милешинас сказал, что не надеется на принятие быстрых решений: "Сегодня только конец октября, еще 10 дней депутаты будут демонстрировать свои инициативы, вносить предложения, там посмотрим".
Министр Монкявичюс с представителями профсоюзов обсуждал возможности финансирования системы на 2020 год.
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