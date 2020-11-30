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Литовский профсоюз работников системы образования просит назначенного премьер-министра Ингриду Шимоните пересмотреть ситуацию и "рассмотреть полный переход на удаленное обучение".
Algirdas Monkevičius, Andrius Navickas
Algirdas Monkevičius, Andrius Navickas
© DELFI / Andrius Ufartas

В обращении сказано, что из-за быстрого распространения вируса "ситуация в дошкольных и школьных учреждениях становится крайне неблагоприятной, а ведь они работают контактным способом". Ученики старших классов с ноября учатся удаленно.

"Согласно постановлению правительства Литвы от 4 ноября детские сады и начальные школы продолжают работать контактным способом. Прошло три недели, ситуация ухудшается: количество заболевших в этих учреждениях растет, болеют и ученики, и учителя. Возникает вопрос, стоит ли рисковать здоровьем детей и учителей?" – сказал председатель профсоюза Андрюс Навицкас.

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В сообщении цитируются слова учителя английского языка электренской прогимназии "Ажуолино" Айвараса Дочкуса, который переболел коронавирусом. Он сказал, что это не карантин - а пародия.

"Мы располагаем информацией о том, что отделы образования муниципалитетов оказывают давление на школы, требуют от них работать контактным способом. Может, это распоряжение Министерства науки, образования и спорта?" – удивляется учитель.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) на прошлой неделе сообщал, что в образовательных учреждения Литвы и вузах с сентября зафиксировано 4400 случая коронавируса.

Представитель НЦОЗ Дайва Размувене тогда сказала, что больше всего больных в детских садах и школах, из 3700 55% - это ученики, а 45% работники заведений.

В вузах заболели 600 человек.

С 7 ноября в Литве действует карантин. Его продлили до 17 декабря включительно.

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