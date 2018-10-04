3 октября вечером в Каунасе на арене "Жальгирис" состоялся праздник по случаю Дня учителя. Во время праздника на сцену вышла министр науки и образования Литвы Юргита Петраускене. Она хотела поздравить учителей с праздником. Однако учителя не стали ее слушать, стали свистеть и скандировать "позор".
Jurgita Petrauskienė, Žalgirio arena
© DELFI montažas

"О перемены, которые ждут в каждом сентябре. Ведь в сентябре классы открываются перед новыми людьми. Этот месяц открывает двери классов перед переменами, которые встречают руководители", – сказала Петраускене. После этих слов послышалось скандирование "позор", собравшиеся стали свистеть.

Петраускене сделала паузу, после которой решила продолжить свое выступление, несмотря на шум, который перекрыл речь министра.

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Мероприятие было посвящено Международному дню учителя. За несколько дней до него Министерство науки и образования на своем сайте разместило приглашение для учителей на это мероприятие, но после него никакую информацию о нем не распространяло.

DELFI напоминает, что с начала учебного года в Литве не смолкает шум, связанный с новой системой оплаты труда учителей.

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