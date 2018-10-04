"О перемены, которые ждут в каждом сентябре. Ведь в сентябре классы открываются перед новыми людьми. Этот месяц открывает двери классов перед переменами, которые встречают руководители", – сказала Петраускене. После этих слов послышалось скандирование "позор", собравшиеся стали свистеть.

Петраускене сделала паузу, после которой решила продолжить свое выступление, несмотря на шум, который перекрыл речь министра.

Мероприятие было посвящено Международному дню учителя. За несколько дней до него Министерство науки и образования на своем сайте разместило приглашение для учителей на это мероприятие, но после него никакую информацию о нем не распространяло.

DELFI напоминает, что с начала учебного года в Литве не смолкает шум, связанный с новой системой оплаты труда учителей.