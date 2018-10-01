По данным Литовской биржи труда, если сравнить число безработных учителей с числом свободных мест, то видно, что трудоустроить могут лишь одного из 9 учителей, которые стоят на Бирже труда. Да и они в некоторых районах будут зарабатывать минимум.
Мало того, только половина выпускников идет работать в школу, поэтому беспокоит и стареющая община учителей. Согласно прогнозам, через 4 года 1/5 часть всех учителей будут пенсионерами.
По данным Биржи труда, из 141 600 безработных на бирже 1267, или 0,9% - это педагоги. 79% - учителя основных и средних школ, 19% – начальных школ и 2% – воспитатели дошкольных учреждений.
В конце лета в Литве было 13 000 свободных рабочих мест, из них 130 или 1% - для учителей.
Если сравнить, сколько учителей без работы и сколько вакансий, становится понятно, что работу могут предложить далеко не всем нуждающимся, а лишь каждому 9.
На Бирже труда больше всего безработных учителей физкультуры – 181 (28 – в Вильнюсе, 19 – Каунасе, 17 – Паневежисе), учителей английского - 142 (29 – в Вильнюсе, 20 – Клайпеде, 18 – Каунасе), 116 музыки (33 – в Вильнюсе, 16 – Каунасе, 14 – Клайпеде), 94 учителей ИЗО (24 – в Вильнюсе, 14 – Каунасе, 6 – Мариямполе) и 80 учителей литовского языка (15 – в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде – 5).
"Больше всего безработных учителей живет в больших городах", – информируют специалисты ЛБТ.
Работодатели предлагают 19 мест учителям английского: 7 – в Вильнюсе, 2 – Паневежисе, 2 – Шяуляй, 15 мест учителям литовского языка - по 3 в Вильнюсе и Тракай, два – в Мариямполе, 11 учителей музыки (по 2 в Мажейкяй и Шальчининкай, 1 в Вильнюсе) и 7 учителей по религии (2 в Акмяне, по 1 в Каунасе и Йонаве).
Когда видишь предлагаемую зарплату, становится ясно, почему не могут найти учителя. По данным ЛБТ, предлагаемая зарплата учителям 500-600 евро "на бумаге".
"Средняя зарплата предлагавшаяся учителям основной и средней школы в 2017 г. составляла 450–500 евро, начальной – 600 евро, воспитателя детского сада – 550 евро", – сказано в информации ЛБТ.
Размер зарплаты зависит и от города, района, где предлагают работу.
По словам аналитика Центра наблюдения и анализа науки и обучения (MOSTA) Гинтаутаса Якштаса, с одной стороны, незаметна острая нехватка в педагогах. Но, по его словам, проблема обостряется, если брать отдельные специальности и районы. По его словам, в крупных городах сейчас больше всего не хватает воспитателей и учителей начальной школы, а также математиков, учителей английского и литуанистов.
Якштас склонен объяснять это невысокими зарплатами и неблагоприятными условиями труда.
Он также отметил, что статистика показала - лишь 63% будущих педагогов заканчивают вузы, а из них только 40% идут работать в школы.
Ялштас указал, что нынешняя небольшая нехватка - это всего лишь затишье перед бурей.
"По нашим подсчетам, сегодня почти половина работающих учителей старше 50 лет. Средний возраст учителей в трети мэрий около 50 лет. В 2016 г. в школах работало 6% пенсионеров, если ситуация не изменится, в 2022 г. число пенсионеров увеличится в 3 раза", – сказал Якштас.
Беспокойство вызывает и снижение числа выпускников педагогических специальностей. Причины, по мнению Якштаса - низкий престиж работы педагога, низкая зарплата, неуважение к учителям, плохое качество подготовки и ограниченная возможность карьерного роста.
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