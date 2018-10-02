"Настроение такое – все учителя пожимают плечами и говорят, что не понимают, что происходит", – сказала она.

Учитель литовского языка (имя и фамилия редакции известны – DELFI) сказала, что зарплата уменьшилась не только у нее. Якобы всем учителям, у которых была большая нагрузка, нагрузку уменьшили.

"В прошлом году нагрузка была огромная, максимальная", – сказала она, заметив, что в этом году это стало невозможным и часть уроков у нее забрали.

Кстати, перед реформой говорили о том, что зарплата не уменьшится, даже если количество часов сократится, поскольку добавят контактные часы, но опыт учителей показывает иную ситуацию.

Она заметила, что еще одно обещание министерства не исполнилось – нет оплаты всех работ. "Утверждают, что будут платить за все работы, но по зарплатам мы не видим платы за дополнительную работу: за организацию мероприятий, рабочие группы, собрания и т.д. Только разговоры", – заметила учитель.

По ее словам, она не нашла коллег, у которых при той же нагрузке зарплата не изменилась, у всех зарплаты стали меньше.

Правда, она отметила, что больше всего пользы реформа должна, скорее всего, принести учителям небольших школ. "Наверное, этот вариант оплаты труда спас сельские школы. Те, где мало учеников. А у нас была большая нагрузка, и зарплаты были больше, чем сейчас, – сказала учитель. – Если в школе 70 учителей, а ей дали всего 48 ставок, то откуда брать деньги на зарплаты?"

На вопрос, пыталась ли она как-то решать вопрос снижения зарплаты, она ответила: "Это невозможно".

"Денег нет, поэтому невозможно. И это не вина нашего руководства, просто нет средств. Обещанные миллионы не выделили", – сказала она, заметив, что в прошлом году получала 1184,89 евро "на бумаге", а в этом 1120 евро.

Кстати, по словам учителя, уходить с работы учителя не решаются, поскольку идти им некуда. "Это не Вильнюс и не Каунас. Уходить некуда. И в школе работают люди, которым 50-60 и больше лет, – заметила она. – Молодежь, может, и уйдет, но людям старшего возраста уходить некуда".

Она указала еще одну проблему - в небольших городах учителям приходится работать в нескольких школах. Например, учителя русского, биологии, химии работают сразу в нескольких местах.

Советник министра образования Арминас Варанаускас сказал DELFI, что министерство жалоб не получает.

"Новый порядок оплаты труда учителей - не повод для сокращения зарплат. Юридически это делать нельзя. Ни коэффициенты, ни нагрузка в результате не снижаются, но у людей нагрузка уменьшается по объективным причинам, например, есть школы, где количество учеников сократилось на два класса. Естественно, что занятость учителей уменьшилась", – заметил Варанаускас.

На вопрос, типична ли ситуация в Кретинге, он заметил, что это исключение: "Кретинга - исключение, это небольшая мэрия с интересной географией. Да, там количество учеников влияет, поэтому зарплаты могут снизиться, но я не могу утверждать, что это плохой пример, где сильно сократились зарплаты".