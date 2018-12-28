Учителем русского языка он стал случайно. 36-летний каунасец сказал, что в 5-6 классе сам подписал себе приговор. "Была популярна такая игра в школу. Мы во дворах играли, заполняли журналы. Я подписал себе приговор, еще не зная, что так может случиться. После ремонта я приводил в порядок квартиру и нашел все эти журналы. Смешно получилось", – рассказал Сергей.

Впечатляющее резюме привело в школу

Однако Сергей стал учителем в 33 года. А что делал до этого? "Я окончил бакалавриат - славянская филология. Учился в Калининграде. Вернувшись, стал работать в Литве на телевидении", – рассказал он.

В кризисный 2008 год он ушел с телевидения. Тогда он работал управляющим, а потом почувствовал, что ему чего-то не хватает.

"Я поступил в университет им. Витаутаса Великого, на программу администрирования. Окончил курс. Решил, что нужна степень магистра. Окончил связи с общественностью. Когда учился, работал в компании L'oreal. Но потом поступил в докторантуру и ушел с работы", – рассказал учитель.

Он пишет работу на тему "Обеспечение кибербезопасности и сотрудничество учреждений в Литве". Он сказал, что полработы уже написал.

Поскольку свободного времени у него появилось немало, он решил испытать свои силы в школе.

"Я поговорил со знакомыми, узнал, что нужен учитель русского языка. Приехал в школу, чтобы осмотреться. Мне сказали, что через месяц появится место, учитель уйдет в отпуск по материнству.

А получилось так, что пришлось выйти на работу уже на следующий день. У коллеги были какие-то проблемы со здоровьем, и она ушла раньше срока. Я поехал в школу. Представился. Детям было интересно, поскольку на мужчину в школе дети реагируют не так, как на женщину", – рассказал он о первом рабочем дне.

Через год он устроился и в другую школу Каунаса. В этом году он окончил курсы педагогики.

Путин сегодня есть, завтра его нет

На вопрос, что отнимает больше времени: докторантура или школа, Сергей ответил: "Знаете, больше времени требует школа. В прошлом году больше времени я уделял научной работе, а сейчас около 70% жизни забирает школа, 24 воспитанника".

Свой класс у него появился в этом году.

"Я преподаю русский язык. Наша геополитическая ситуация на самом деле сложная из-за гибридной войны, которую ведет Россия. Дети задают мне всякие провокационные вопросы о политике. Я им ясно представил мою позицию. Она близка позиции нашего президента Дали Грибаускайте.

Я знаю, что такое пропаганда, как она создается. Особенно, когда речь идет о российской пропаганде, как работают главные каналы. Я работал на одном российском канале, я с этим знаком", – сказал учитель.

"В сентябре, когда знакомишься с новыми учениками, иногда слышишь: я ненавижу русский язык, потому что мне не нравится Путин. Я стараюсь разделить эти вещи: Путин сегодня есть, завтра его нет, а русский язык будет всегда. Чем больше языков знаешь, тем больше ты становишься человеком", – сказал собеседник.

Он рассказывает ученикам, что русский народ, как и литовский, ссылали. "Особенно интеллигенцию, писателей. Они были в ссылке, в лагерях, где-то далеко в Сибири. Вместе - и наша интеллигенция, и русская. Советская власти их всех пыталась уничтожить. Были и диссиденты, которые бежали на Запад, так писали, получили Нобелевскую премию", – продолжил учитель.

Сергей рассказал, что его родной язык - русский. "Но я живу в Каунасе, в самом литовском городе, поэтому я не мог не знать литовский. Я помогаю моим воспитанникам, если вижу, что они допускают ошибки", – смеется он.

На вопрос, останется ли он в школе после того, как защитит работу, Сергей ответил: "На ближайшие 4 года я взял обязательства, у меня есть класс. Я не могу его оставить. Я привязался к ним, они ко мне. Что будет дальше - как Бог даст. Невозможно знать и планировать, какие будут возможности", – сказал Сергей.

Как выглядит жизнь учителя? "Иногда хочется плюнуть на все и уйти, а на следующий день – снова появляются силы. По понедельникам тяжело, дети после выходных отдохнули, наелись чипсов, напились соков. У них много энергии, так по понедельникам воюем. В пятницу тоже тяжело, поскольку устают за 5 дней", – шутит он.

Учительский хлеб нелегок, констатирует Сергей.

Если делать революцию, то как во Франции

Сергей работает в школе 3 года. Как он оценивает ситуацию с учителями в Литве. "Я говорю, что если делать революцию, то так, как это делали в свое время французы. Надо понимать финансовое положение страны. Бюджет ограничен", – заметил учитель.

Он сказал, что понимает своих коллег, которые работают, но отметил, что есть и такие, которые имитируют работу. Их немного и они хорошо видны.

"Я работаю в двух школах и вижу, что есть немного учителей, которые имитируют работу. Они много говорят, но работают меньше. Я и их не могу осуждать, поскольку вижу, кто и как работает. Я склоняю голову перед теми, кто работает и хочет получать больше, но есть и крикуны. Они хотят больше, но имитируют работу", – заметил собеседник.