Он поделился этой информацией на своей странице в Facebook. Арнас сказал, что после подсчетов еще не может прийти в себя и назвал новую оплату труда учителей "дурдомом".

"В школе, которую я окончил - беда, нужен учитель истории на замены, – написал Арнас. – Я согласился. Мы заключили договор, я буду работать пока учитель болеет. Насчитали 0,185 ставки".

В рамках новой оплаты труда за ставку, есть три вида выплат - 1 карман - плата за урок, 2 карман – за подготовку к уроку, 3 карман - за дополнительную деятельность.

При 0,185 ставки в неделю у учителя было 9 уроков. "Я проработал две недели в январе и получил зарплату. За январь (11 дней) – 66,85 евро "на руки". Никак не могу прийти в себя. Спрашиваю у бухгалтера, а сколько было бы за месяц, говорит – 133,70 евро "на руки". Даже смешно стало", – писал на Facebook учитель.

Арнас не может похвастаться большим стажем, но все же работает не первый год. "Я могу рассказать, сколько получал в прошлом году. У меня было 2 урока в неделю и два урока неформального воспитания (за них платят меньше). За 4 часа в неделю я получал 96 евро в месяц. Это казалось достойной платой, – сказал учитель. – Выходит в среднем 6 евро за урок. А сейчас – 133,7/36 получается 3,7 евро за урок. Один урок истории стоит 3,7 евро".

Он сказал, что школа тут не при чем, виной всему - министерство. Новая система оплаты труда привела к тому, что сам урок - стоит дешево.

"Я понимаю, что у меня небольшой стаж, нет имени, но такая зарплата - насмешка. Волонтерам платят больше. Честное слово, не могу прийти в себя. (...) И другой момент: кто при такой зарплате пойдет работать в школы? Как районы привлекут учителей, когда нынешние выйдут на пенсию. Какая еще престижная профессия?" – писал учитель.

Представитель Министерства науки, образования и спорта Эгле Раденене сказала DELFI, что плата за уроки не менялась, поэтому зарплата не должна была измениться.

"Нужно иметь больше информации, чтобы посчитать точную зарплату учителя. Из представленной информации не видно, правильно ли подсчитали часть ставки. Новая система оплаты труда не изменила расценки - ни размеры коэффициентов, ни сам принцип оплаты проведения урока и подготовки к нему. Почасовая оплата труда учителя также не изменилась. Поэтому не было причин менять зарплату учителя", – сказала Раденене.

Она прибавила, что размер зарплаты зависит и от стажа, от квалификации.

Учитель сказал, что его нагрузка в этом году – 36 часов в месяц. Министерство не указало, точно ли он получил столько, сколько должен был, но указало, сколько платят молодым учителям за полную нагрузку. "За полную нагрузку - это 36 ч. в неделю - начинающий учитель получает около 1100 евро "на бумаге", – сказала Раденене.