"Я даже выражение придумал, оно меня сейчас поддерживает: "Родина там, где платят деньги". Может, это странно, но логично. Что остается делать?", – вопрошал эмигрант.

"Я был преподавателем, учителем немецкого, но примерно 10 лет назад все, что было связано с немецким, потребностями в нем, отрубили как топором. Надо было быстро придумывать что-то другое, чтобы содержать семью", – рассказал он DELFI.

У Келмялиса 4 детей – дочери студентки, а сыновья – школьники.

"Мне быстро пришлось принять радикальное решение и уехать в Норвегию. Уже тогда это была страна с огромными зарплатами. Как специалист по немецкому я мог ехать и в Германию, но туда я не поехал, поскольку та можно заработать только на жизнь, семье существенной помощи не было бы. Хотел я или нет, должен был выбирать, где платят больше", – сказал собеседник.

Сначала он получил работу в ресторане, однако через год наступил кризис и его как самого нового работника сократили.

"Довелось быть безработным. Быть безработным в Норвегии страшно. Не буду скрывать, и мне и моей семье тогда пришлось голодать. Конечно, после этих слов многие скажут: "Этот Келмялис - последний неудачник, не смог закрепиться". Но и можно ответить: "Уважаемые, я хотел бы пожелать вам такой же опыт, чтобы вы в другой раз прежде чем судить эмигрантов, подумали", – сказал собеседник.

Келмялис убежден, что учителя сегодня в Литве живут не лучше – бюрократы связали им руки, работы много, а зарплата – "как кость собаке".

"Поэтому это мой своеобразный протест, не вернусь, пока учителям не повысят зарплаты", – сказал он.

"Язык я выучил за 9 месяцев", – рассказал Келмялис.

Он получил сертификат о владении норвежским B1 уровня, но все равно не мог найти работу.

"Прошло полгода, когда, как я сейчас помню, в июне позвонила моя знакомая с биржи труда и велела быстро послать мои данные на предприятие рыбной промышленности. Меня учили, как вести себя с норвежскими работодателями – отправить документы, а на следующий день позвонить и спросить, получили ли они их. Может, голос понравится, может что-то из беседы запомнится – тогда больше вероятность получить работу", – рассказал Келмялис.

Через месяц он узнал, что его берут на работу.

"В этой сфере я работаю восьмой год. Это разделка рыбы и фасовка. Когда я был моложе и крепче, работал и на сортировке, но сейчас занимаюсь только разделкой", – рассказал литовец.

По словам Келмялиса, работа не из легких, но ко всему можно привыкнуть.

На вопрос, есть ли у него коллеги из Литвы, Келмялис сказал, что работают и литовцы, и латыши и даже румыны.

"Конечно общаемся и живем с литовцами. Все нормально. Надо быть на свое месте, понимать людей, тогда и другие будут понимать. Если кто-то демонстрирует свой эгоизм, конечно, тогда наверное и ссоры, драки начинаются", – предположил бывший учитель.

"Литовцы бывают всякие, есть и бывшие дети улицы. Таким море по колено – они хотят "навязать" свои правила. Представляете, что такое тюремные правила? Как-то похоже общаются", – рассказал собеседник.

Albertas Kelmelis © Asmeninio albumo nuotr.

По словам Келмялиса, в этой отрасли в Норвегии зарплаты у рабочих от 1500 до 5000 евро "на руки".

"Зарплата зависит и от того, какие функции выполняешь, и от опыта, но больше всего – от количества проработанных часов", – сказал он.

Правда, он сказал, что за эти годы так ничего и не нажил – рад уже тому, что может помочь содержать семью.

"В месяц мне остается чуть больше 0", – улыбнулся он.

На вопрос, когда он последний раз был в Литве, он сказал, что это было в августе.

"Но до этого не был два года, а еще перед этим 4 года приезжал по два раза в год", – рассказал бывший учитель.

В чужой стране без семьи тяжело, но Келмялис пошутил, что он, как кактус, ко всему привыкает.

"Когда надо, не думаешь об удобствах. Делаешь то, что надо, а не что удобно", – сказал собеседник. Он не скрывал, что как минимум до пенсии планирует жить в Норвегии – в планах и переезд семьи.

"В этом году мне исполнилось 50 лет, в Литве человеку такого возраста практически невозможно найти работу. Кроме того, я не собираюсь работать за ту собачью кость, которую сейчас дают учителям. Когда буду пенсионером, смогу вернуться в Литву", – уверенно сказал Келмялис.