25-летняя Вероника – нетипичный учитель. После рабочего дня в школе она спешит домой, где ее также ждут ученики. Она работает репетитором. В ее квартире даже оборудован класс с доской на стене.

Вероника рассказала, что она много работает и ей это нравится, отдыхает она, отправляясь в экзотические поездки.

Правда, если бы не дополнительная работа – не известно, сколько пришлось бы копить на поездку на Мальдивские острова, в Кению и другие страны.

Кроме того, Вероника тесно общается как со своими учениками, так и с их родителями. Чтобы укрепить эту связь, она уже 4 год активно делится информацией о своей деятельности на странице Mokytoja Veronika в фейсбуке.

Именно эта страница для многих стала "окном" в министерство, где бастуют учителя. Вероника организует прямые трансляции заседаний, посещений гостей.

Пока Вероника находится в министерстве, с ее классом работает коллега, дети учатся, связь с ними не прервалась – она общается с ними в фейсбуке, получает и видеопоздравления. "Мы созваниваемся, списываемся, я узнаю, какие у них успехи", – рассказала педагог.

Дома Веронику ждет ее вторая половина, которая, по ее словам, смирилась с ситуацией и ждет. "Он меня поддерживает, относится с пониманием, – сказала Вероника. – Первые дни он, может и злился, но это моя жизнь, он понимает, приходит, навещает".

Учителем Вероника работает третий год. на - учитель младших классов, сейчас работает с третьим классом вильнюсской прогимназии им. Мартинаса Мажвидаса.

"У меня в начальной школе была великолепная учительница, мне она очень нравилась, я хотела стать такой, как она", – сказала Вероника.

"Я всегда говорю, что работаю 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Мне можно звонить даже в 12 часов и в час ночи. Мы общаемся в фейсбуке", – рассказала она, заметив, что родители часто спрашивают, как успехи их детей.

Кроме того, Вероника работает репетитором. "Больше всего я учу литовскому языку – чтению и письму, немного математике. С математикой проблем у детей меньше, а вот с литовским есть, – рассказала вероника. – Не хватает мотивации, дети не хотят читать, вот я и стараюсь учить, говорить с детьми".

Она не скрывает – зарплата учителя небольшая. "Было бы сложно", – ответила она на вопрос, можно ли прожить на зарплату учителя.

"Я думаю о будущем, чем еще заняться, чтобы содержать семью, – сказала Вероника. – Всю жизнь я не буду репетитором, появятся дети, семья, будет сложнее".

Сейчас она принимает учеников как по одному, так и группами. Домочадцы с этим смирились.

Она сказала, что ее зарплата в прогимназии составляет 600 евро. За работу репетитора она получает намного больше. Правда, Вероника заметила, что не все хотят дополнительно работать репетиторами.

"Это личное время, жертвуешь семьей, поскольку я работаю с 8 до 20 ч. даже в субботу и в воскресенье", – рассказала учитель.

Она рассказала, что обожает путешествовать. Дважды в год обязательно ездит в отпуск.

"Я выбираю экзотические страны: Мальдивы, Таиланд, Кения", - рассказала Вероника.

"Недешево, приходится экономить", – и замечает, что на зарплату учителя это было бы невозможно.