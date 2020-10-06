"Самое странно, что именно в этот день, литовская власть и политики вспоминают, что есть такая профессия - учитель, и эти люди достойны самых теплых поздравлений, и так далее, а когда этот день проходит, снова наступает повседневность, которую никто не замечает. Конечно, общество не упускает этот день, но чаще всего учителей замечают только тогда", – сказал учитель литовского языка Ужупской гимназии Алюс Авчининкас.

Профсоюзы педагогов летом сообщали, что из-за пандемии немало учителей ушло с работы, уходило столько учителей, что не хватало денег на выплату компенсаций. Авчининкас и учитель мажейкяйской прогимназии Кальненай Инеса Дурчайте о таких случаях в своем окружении не слышали, но признали, что удаленное обучение было сложным периодом.

"Конечно, были определенные вызовы, это было в новинку, у нас до этого не было удаленного обучения, но у нас были две недели на подготовку. Мы хорошо подготовились, с первого урока все дети были задействованы", – сказала Дурчайте.

Причина, по которой немало учителей ушло - большая нагрузка во время карантина. По словам Дурчайте, проверка работ работавших удаленно детей отняла немало времени.

"Возможно, это потребовало много времени, поскольку родителям в первые дни было сложно понять, как протекает удаленное обучение. Не секрет, что не все уроки проводили удаленно, были и самостоятельные уроки. Сами учителя много внимания уделяли проверке работ. В первые дни я вставала в 7 ч., а заканчивала работу в 22 ч. Такой был марафон", – сказала собеседница.

Кроме того, подчеркнула она, забывали, что у учителей тоже есть семьи, дети, которые также учатся удаленно. Учителя не только работали, но и присматривали за своими детьми.

"В моем случае эта удаленка принесла много разочарования, мне нужен физический контакт с людьми, подготовка ведется иначе, на уроке можно быстрее проконсультировать и эффективнее. (...) Поскольку школы не предоставляют никакие платформы для рабочих эл. писем, личное пространство превратилось в работу", – дополнил коллегу Авчининкас, заметив, что не только эл. почта, но и личный телефонный номер превратился в рабочий.

Оба учителя заметили, что удаленное обучение было своеобразной "ямой", поскольку многое должны были дети делать самостоятельно. Это было для них непривычно, они до этого постоянно видели рядом учителя. Этих наработок и не хватило, что показали и результаты экзамена по математике и результаты исследования по навыкам чтения.

Авчининкас заметил, что проблема нехватки учителей-мужчин сводится к одному - недостаточно высоким зарплатам. Пока будет существовать разница между зарплатами мужчин и женщин, пока зарплаты учителей будут низкими, мужчины неохотно будут выбирать профессию учителя.

"Я пришел в школу не из-за зарплаты. Искренне скажу, я даже не знал, какой будет зарплата. (...) Но эта тема во всем мире обсуждается, первый показатель, почему мужчины не идут в школы - зарплата. Сейчас смешно выглядит, когда государство заманивает студентов стипендиями, а зарплаты не повышает. Получаешь стипендию, а потом в школе - смешную зарплату", – указал на проблему учитель.

Его удивляет цинизм политиков - в День учителя шлют поздравления, а никаких реальных перемен в системе появляется.

"Мне приходится жить от зарплаты до зарплаты, в прошлом году я пытался подать заявку на ипотечный кредит, банк так слегка посмеялся – на какой кредит вы надеетесь, чтобы купить жилье в Вильнюсе при такой зарплате. Мне кажется - это насмешка над благородной профессией.

Я бы хотел, чтобы меня никто из представителей власти не поздравлял, пока фактически не улучшится существующее положение. ля меня это как плевок в лицо, ведь слова идут вразрез с делами, вспоминают раз в год, чтобы поднять рейтинги, это низко", – сказал Авчининкас.