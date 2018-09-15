Руководитель кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского университета Арунас Букантис заявил, что такое решение более логично, чем выбор зимнего времени, поскольку летом оно не будет совпадать с человеческими биоритмами.

"Однозначно – именно это, летнее время, поскольку, переводя часы назад, переходя на зимнее время, мы очень сильно сокращаем светлое время суток, которое могло бы оставаться после работы или уроков", – заявил специалист.

По его словам, если Литва перейдёт на зимнее время, в декабре во время зимнего солнцестояния, т.е. во время Рождества, солнце будет всходить в 8:40, а заходить в 15:55. Если оставить летнее время, восход солнца произойдёт в 9:40, а закат – в 16:55.

"Таким образом, образуется дополнительный час вечером. Если добавить так называемые гражданские сумерки (когда солнце скрывается за горизонтом), светлое время продлилось бы ещё на несколько десятков минут", – сказал учёный.

Он обратил внимание, что, если оставить зимнее время, в следующем июне во время солнцестояния восход солнца произойдёт в 3:40 утра, а заход - в 21:00. При сохранении летнего времени солнце зайдёт в 22:00.

На этой неделе Еврокомиссия предложила членам Евросоюза отказаться от перевода часов с 2019 года - подчёркивается, что страны должны координировать решения со своими соседями, чтобы обезопасить "функционирование внутреннего рынка" и избежать ненужных препятствий из-за разницы во времени в пределах одной зоны.

Комиссия предложила, чтобы члены сообщества до апреля 2019 г. окончательно решили, какое время применять - зимнее или летнее. Последнее обязательное изменение времени произойдёт 31 марта следующего года, однако страны, желающие применить зимнее время, должны будут перевести часы 27 октября. С этого дня перевод часов перестанет быть возможным.

Предложение комиссии ещё будет рассматриваться в Европейском парламенте и Совете стран-участниц.

Во время консультаций в Еврокомиссии Литва поддержала отказ от перевода часов. Правительство также поддерживает мысль оставить летнее время, однако пообещало выслушать мнения учёных.

Летнее время при переводе стрелок часов на час вперёд в странах ЕС вводится ежегодно в последнее воскресенье марта, а возврат на зимнее время производится путём перевода стрелок часов на час назад в последнее воскресенье октября.