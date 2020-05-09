"Согласно долгосрочному прогнозу, середина мая будет прохладнее (местами на 3 градуса ниже нормы), а осадков будет больше нормы. Возможны даже смешанные осадки: мокрый снег и град", – сказал Станкунавичюс.
По словам ученого, в конце месяца и в начале июня как температура воздуха, так и осадки будут близки средней многолетней норме.
"Возможно, в мае (особенно в середине месяца) осадков будет достаточное количество", – сказал Сканкунавичюс.
Он заметил, что прогноз долгосрочный, а лето обычно находится под влиянием сезонных особенностей атмосферной циркуляции.
Станкунавичюс прогнозирует лето примерно характерное многолетним данным, теплее будет июль.
Про наиболее подходящее для отпуска время он сказал: "Это трудно сказать, часто солнечные и теплые периоды бывают несколько раз между прохладными и дождливыми, однако предсказать их сложно. Обычно теплый период в Литве- последние 10 дней июля и первые 10 дней августа. На взморье он может наблюдаться ближе к сентябрю. А в прошлом году это была середина июня!".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор рассказал о ношении масок: один момент особенно важен
Сейчас в Литве ношение масок обязательно, за их...
Ученый поделился прогнозом: перед летом возможен мокрый снег, июль подает надежды
В конце мая и в начале июня как температура воздуха, так...
Исследование: как жители стран Балтии тратили деньги во время карантина (31)
Во время карантина в Литве больше всего выросли...
Президент Литвы почтил память жертв Второй мировой войны (187)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу почтил...
Карантин в Iki: остановлена выплата надбавок, людей отправляют в отпуск, думают об увольнениях (29)
В апреле сеть магазинов Iki временно приостановила...