Ученый о ситуации с коронавирусом в Литве: нe нужно думать, что после второго карантина жизнь вернется в привычное русло

"Хотя на этой неделе у нас было рекордное количество новых случаев, пока невозможно сказать, улучшается или ухудшается ситуация. Увеличение в начале недели и падение в праздничные дни напрямую связаны с увеличением и уменьшением количества тестов.

Это очень хорошо видно при сравнении данных за последние недели по дням недели. Анализируя данные Литвы, всегда следует помнить, что они опаздывают на несколько дней. Только 70 процентов тестов исследуются в течение 24 часов, а остальные могут путешествовать в течение нескольких дней. Вся цепочка до момента обнаружения НЦОЗ нового случая выглядит примерно так: Симптомы -> звонок в НЦОЗ / регистрация на тест -> тест -> ответ теста (его проверка) -> итоговый результат теста -> объявление нового случая. От регистрации до прохождения теста может пройти несколько дней.

V. Zemlio-Balevičiaus surinkti duomenys © Asmeninio albumo nuotr.

Тест исследуется примерно в течении суток после взятия. Сведение занимает до трех дней (лаборатории делают это вручную). После того, как данные появятся о состоянии здоровья, НЦОЗ получает их каждые 3 часа, и случай становится новым.

Поэтому, когда каждое утро публикуются новые данные о случаях, они являются реальными результатами трехдневного сведения данных. В таком процессе практически невозможно сделать выводы на основе данных за текущий день. Наблюдаются только очень большие изменения, а все остальное прячется во время агрегирования разных дней. Поскольку задержка составляет около трех дней, картина начинает проявляться через три дня, а затем возникают проблемы, потому что новые случаи НЦОЗ по-прежнему являются трехдневным агрегатом. Из общедоступных данных, оперативными являются количество тестов и новые положительные тесты. Эти показатели необходимо изучать, чтобы увидеть какие-либо ежедневные эффекты", - отметил ученый.

V. Zemlio-Balevičiaus surinkti duomenys © Asmeninio albumo nuotr.

По его словам, самый интересный эффект дня, который хотелось бы увидеть, - это штурм магазинов перед введением ограничений. "К сожалению, это, вероятно, останется предметом более поздних научных исследований, поскольку существует реальная необходимость сравнить сдвиг за несколько дней из-за уже упомянутых задержек, которые также вызваны распределением инкубационного периода. Предполагалось, что на этой неделе мы дождемся эффекта, но по мере того, как количество тестов снизилось в период праздников, динамика случаев и положительные новые тесты значительно больше зависят от этого фактора.

Что очень хорошо видно в недельных сравнительных графиках. В последние недели неуклонно росло количество новых случаев заболевания и положительных тестов, так же как и количество сделанных тестов. В среду количество тестов снизилось, но количество новых положительных тестов осталось, можно предположить, что это тот самый эффект штурма магазинов", - написал эксперт.

V. Zemlio-Balevičiaus surinkti duomenys © Asmeninio albumo nuotr.

По его словам, интересно, что уровень тестирования в мобильных пунктах начал снижаться только в четверг, но связано ли это с отсутствием ввода данных или снижением трафика тестирования, можно будет ответить на следующей неделе. Средний показатель положительных тестов, к сожалению, указывает, что еще рано говорить об улучшении ситуации, поскольку он неуклонно растет с каждой неделей. Обычно он увеличивается в праздничные и выходные дни.

"Какие выводы можно сделать из такого анализа данных? Единственный реальный вывод заключается в том, что пока нет данных об ухудшении или улучшении ситуации, а это означает, что у нас есть некоторая стабильность, и теперь нам нужно подождать, чтобы посмотреть, чем все закончится. Хотя я действительно хочу сказать что-то позитивное, мы должны смириться с тем, что мы будем долго жить с covid-19, и поэтому мы должны перестать ожидать, что все изменится к лучшему после второго карантина. Надо верить и надеяться, но рационально было бы готовиться не к спринту, а к марафону. Теперь у нас есть горящий дом, и его нужно потушить, но дом стоит на торфяном болоте, которое хорошо горит под землей, поэтому решения должны быть сосредоточены не только на том, что нужно сделать сейчас, но и на том, что нужно сделать через месяц, полгода и год .

V. Zemlio-Balevičiaus surinkti duomenys © Asmeninio albumo nuotr.

Исследование, проведенное британскими исследователями о возможных последствиях нового штамма covid-19 на https://cmmid.github.io/topics/covid19/uk-novel-variant.html, предполагает, что ситуация может быть еще хуже. Есть два основных вывода. Наиболее вероятная причина распространения нового штамма - его более высокая инфекционность. Даже при самых жестких ограничениях в Великобритании наблюдается такой же пик, как и во время первого карантина. Ситуацию можно улучшить с помощью 2 миллионов вакцинаций в неделю. Это соответствует 100 тысячам вакцин в неделю в Литве. Пока не ясно, есть ли этот штамм в Литве, но реально он, вероятно, неизбежно появится. Штаммы вируса, распространяющиеся быстрее, встречаются довольно часто: если не этот, то возникнет другой, поэтому разумно иметь план на такой случай", - написал ученый.

V. Zemlio-Balevičiaus surinkti duomenys © Asmeninio albumo nuotr.

Также важно следить за ситуацией. Вышеупомянутое исследование показывает, как в реальности нужно отвечать на такие вопросы, каков возможный эффект от штурма магазинов. Такие ситуации можно просто смоделировать с помощью модели, которая хорошо отслеживает ход эпидемии. Очевидно, что для того, чтобы иметь модель, сбор данных должен быть хорошего качества, поскольку ошибки сбора данных увеличивают погрешность модели.

V. Zemlio-Balevičiaus surinkti duomenys © Asmeninio albumo nuotr.

"В конце - немного позитива. Данные мобильности Apple за 12-24 показывает резкое снижение мобильности до первого уровня карантина. Это вселяет в нас надежду, что ограничения начали работать, а значит, спада числа новых случаев мы дождемся раньше. Будем надеяться, что это не однодневное статистическое отклонение, а начало новой тенденции", - написал ученый.