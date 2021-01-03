Ученый назвал причину ограничения торговли алкоголем в воскресенье: этот день действительно исключительный

Как мы уже упоминали ранее, А. Мазуронис заверил новостной портал, что "самая большая нелогичность - это исключение одного дня. Я всех спросил: и левых, и правых, чем воскресенье отличается от понедельника или вторника? Согласно такому регламенту, это означает, что в понедельник можно употреблять алкоголь дольше, а в воскресенье почему-то нельзя. Это странное постановление, и никто мне не объясняет, почему выбрано воскресенье. Даже те, кто это сделал, не смогли это объяснить".

По словам Д. Стумбриса, объяснение может заключаться в том, что исследования показывают, что именно это время связано с наибольшим вредом, который причиняет употребление алкоголя.

"Другими словами, сокращая доступность алкоголя в этот момент, мы выигрываем больше всего по сравнению с другими днями недели. Меньше проблем со здоровьем, меньше потерянных человеческих жизней, меньше несчастных случаев на работе и так далее.





Kodėl būtent sekmadienio popietę yra ribojama alkoholio prekyba? Toks klausimas iškilo Andriui Mazuroniui, skaitant... Опубликовано Daumantas Stumbrys Воскресенье, 20 декабря 2020 г.

Анализ, опубликованный 19 лет назад в журнале International Journal of Epidemiology, показывает рост смертности от болезней системы кровообращения и отравлений алкоголем по воскресеньям и понедельникам. Другими словами, смерти, связанные с употреблением алкоголя. Аналогичные результаты были получены в исследовании в России", - заверил он.

Он также поделился, что недавно вместе с коллегой Илоной Тамутене провел еще одно исследование, которое, по данным worksober.com, показало, что большинство нетрезвых работников приходят на работу в понедельник утром.

"Хотя исследование не репрезентативно, однако более 2,6 миллиона проведенных тестов действительно позволяют нам увидеть закономерности, которые показывают, что после выходных риск встречи с нетрезвым работником удваивается. Кроме того, такое распределение смертей от алкоголя и интоксикации на работе может быть связано с особенностями культуры потребления алкоголя в Литве.

Стандартизированное европейское исследование алкоголя показывает, что мы, как правило, употребляем алкоголь относительно нечасто, но за один раз выпиваем много. Мы пьем в среднем раз в неделю, но употребляем его очень рискованно", - предупредил Д. Стумбрис.