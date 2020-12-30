Ученый: нам в Литве надо готовиться к худшему варианту

За субботу-воскресенье зафиксировали примерно по 2000 новых случаев коронавируса, однако, по словам эксперта, это не означает эффекта снижения.

"Это эффект выходных, когда проверяли меньше тестов. Если посмотреть на долю положительных тестов, то она увеличилась до 23–24%. Чтобы утверждать, что ситуация улучшилась, нужны данные за эту неделю", – сказал он.

По словам эксперта, пока по данным непонятно, что это - эффект праздничных дней или улучшение ситуации.

"Если взглянуть на данные мобильности Apple, то мобильность в последние дни снизилась до показателя во время первого карантина. есть признаки улучшения, но всю картину увидим на этой неделе", – сказал Землис-Балявичюс.

Ученый сказал, что должно наблюдаться снижение новых случаев в течение двух недель, только тогда можно говорить об улучшении.

"Надо понимать, что мы находимся так высоко, система здравоохранения переполнена, поэтому не надо надеяться, что неделю будет сокращение и все, можно выходить из карантина. Нет, это процесс. Поэтому и ввели ограничения до 31 января. Надеемся, что за эти недели увидим снижение. Но пока не будет снижения в течение двух недель, нельзя говорить об улучшении ситуации", – сказал ученый.

"Я бы хотел говорить оптимистично. (…) Я бы сказал, что при фиксации нового штамма в Великобритании, который отличается большей заразностью, реально надо отказаться от такого мышления, что вот, продержимся во время карантина и все будет хорошо, можем вернуться к нормальной жизни.

Нет, надо понять, что и психологически надо настроиться на то, что борьба будет долгой. И если ситуация улучшится, тогда все отлично, сможем об этом забыть. Но если говорить, что мы продержались во время карантина и можем расслабиться, то мы программируем себя на очередное разочарование", – сказал собеседник.

Он призвал настроиться на долгую борьбу.

"Это рациональный подход к проблеме. Так легко ничего не получится", – сказал Землис-Балявичюс.

Он сказал, что верит в возможность смягчения жесткого карантина с февраля, если количество новых случаев снизится до определенного числа.

"К нормальной жизни, какой она была, мы не вернемся. Я надеюсь, что если все меры сработают, если мы увидим конкретное падение количества больных, то можно будет что-то ослабить", – сказал эксперт.

Однако из-за нового штамма, который обнаружили в Великобритании, статистика может ухудшиться, считает Землис-Балявичюс.

По словам эксперта, пока в Литве не проводят исследования, мы не знаем, связан ли рост новых случаев с новым штаммом, привезенным эмигрантами или рост еще впереди.

"Нам надо привести мысли в порядок и готовиться к худшему сценарию. А мы почему-то готовимся к лучшему", – удивлялся эксперт.