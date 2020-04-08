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Большая часть поступающих в Литву респираторов - некачественные, сказал ученый Каунасского технологического университета (КТУ) Дайнюс Мартузявичюс.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

"Качество производства тех средств, которые поступили в Литву, по большей части очень низкое, по сравнению с тем, каким было их качество до пандемии, когда производились по-настоящему хорошие маски. Сейчас видно, что для того, чтобы удовлетворить спрос, снизили качество, это может привести к менее надежной защите", – сказал LRT профессор Кафедры охраны окружающей среды, который вместе с другими учеными оценивает поступающие в больницы средства защиты.

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Он подчеркнул, что хорошо прилегающие респираторы прикрепляются с помощью резинок вокруг головы, а сейчас поставляют образцы, в которых резинки надеваются на уши, это наполовину снижает защиту. Ученый заметил, что при оценке качеств респираторов, важнейшее качество - эффективность фильтрации.

Мартузявичюс сказал, что ученые также установили, что стерилизованные респираторы, которые были приобретены до пандемии, можно использовать повторно, и иногда они могут быть эффективнее новых, которые привезли во время пандемии.

"Мы исследовали и выяснили, что при стандартной стерилизации в медучреждениях они выдерживают режим, им можно использовать повторно, это не ухудшает возможность фильтрации и плотность прилегания", – сказал он.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига ранее подтвердил, что часть полученных из Китая респираторов непригодны для использования, их производители заменят. Полученные респираторы будут использовать вместо медицинских масок.

ru.DELFI.lt
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