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В соответствии с самым пессимистичным сценарием, для контроля за распространением COVID-19 жесткий карантин может потребоваться уже в начале ноября, сообщил во вторник Литовский университет медицинских наук, ссылаясь на свои прогнозы и прогнозы Института энергетики Литвы.
Ученые: жесткий карантин из-за COVID-19 может потребоваться уже в ноябре
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным ученых, в стране начали доминировать бесконтрольные очаги, поэтому распространение вируса может превысить пессимистические прогнозы.

Моделирование возможных случаев показало, что, если каждые сутки количество новых случаев инфекции будет увеличиваться на 5,8%, как это было в сентябре, а 8% всех заразившихся будут тяжелыми больными, которым будет требоваться госпитализация, то карантинные меры нужно будет ужесточить уже после первого ноября.

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По данным ученых, таким образом, удастся снизить нагрузку на лечебные учреждения и добиться того, чтобы пациенты с COVID-19 по всей стране не занимали больше, чем запланированная сейчас тысяча мест в больницах.

В случае пессимистичного сценария количество койко-мест будет полностью заполнено уже во второй половине ноября.

Если будут госпитализировать 5% зараженных, более жесткие карантинные меры в стране придется ввести позднее – с 12 ноября.

Ученые утверждают, что хотя в Литве вводится все больше превентивных мер, есть большая вероятность того, что распространение инфекции может достигнуть уровня Чехии, где ежедневного выявляется на 7% заражений больше.

В таком случае предназначенное для пациентов с COVID-19 количество мест может быть переполнено раньше, чем ожидается.

Ученые обращают внимание на то, что сегодня в больницах крупных городов Литвы для пациентов с COVID-19 предусмотрено лишь 400 мест, и они могут заполниться раньше, чем в регионах. По этой причине особо важно уже сегодня выделять больше койко-мест, сокращать социальные контакты населения, далее выявлять контакты заболевших, при необходимости изолироваться. Также важно оставаться ответственными, использовать средства личной защиты, соблюдать гигиену и дистанцию.

Если в Литве оставались бы тенденции распространения эпидемии, преобладавшие в начале октября, то число суточных новых случаев увеличилось бы на 3%, а доля больных, требующих госпитализации, составляла бы 8% от зараженных, то ужесточение карантинных мер потребовалось бы позже – где-то с 15 декабря. Если бы приходилось госпитализировать лишь 5% всех зараженных, то более строгие карантинные меры пришлось бы ввести 31 декабря.

По словам ученых, строящих прогнозы, пока невозможно предугадать точный дальнейший ход пандемии в Литве – до сих порт нет таких моделей, которые бы позволили достаточно надежно прогнозировать развитие пандемии через неделю или позднее. Кроме того, многое будет зависеть от решений правительства и от сознательности населения.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 11 362 человека, продолжают болеть 6844, выздоровели 4329.

На лечении в больницах находятся 322 пациента.

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