Аугутис сказал, что Литва хорошо соблюдает правила карантина.
"Университет, который я возглавляю, создал математическую модель, с помощью которой подсчитываем распространение вируса. У нас ест прогнозы. Я бы хотел порадоваться и похвалить Литву и правительство за эту ситуацию, мы внимательно следим за соседями и за разными странами мира, мы в числе лидеров", – сказал он, характеризуя порядок соблюдения карантина.
Ректор сказал, что чувствуется пасхальная расслабленность, но небольшая.
"Расслабленность бизнеса особых проблем не создает. Может быть, только окончание этого пути еще откладывается", – сказа Аугутис.
На вопрос, каковы дальнейшие прогнозы, когда условия карантина сильно смягчат, он ответил, что пока можно говорить о конце мая-начале июня.
"Такой точный прогноз сейчас никто не может дать. (…) Как я уже говорил, первичная модель на две первые недели показывала и все еще показывает высокую эффективность карантина. Но если бы все оставалось как в первые недели, то ситуация была бы немного лучше.
Тогда такие дни, когда фиксировали бы один или даже ни одного случая не фиксировали бы, пришли бы быстрее, где-то в начале мая, в идеальном случае. Но у нас этого нет, жизнь есть жизнь, чувствуется и усталость людей. Правительство будет вынуждено ослабить условия для бизнеса, это нормальное и правильное решение. Но это сдвинет само окончание карантина, небольшие данные, полное исчезновение, на несколько недель – на конец мая, начало июня", – сказал Аугутис.
Delfi напоминает, что карантин в Литве действует с 16 марта по 27 апреля. 22 апреля правительство будет решать вопрос продления карантина.
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