На состоявшейся в четверг в Вильнюсе лекции антрополог Римантас Янкаускас рассказал, что брат К. Калиновского захоронен в Республике Беларусь.

При этом он отметил малую вероятность того, что Минск согласится разрешить ученым провести эксгумацию могилы и генетические исследования.

К. Калиновский (1838 – 1864) – юрист, белорусский публицист, поэт, один из руководителей восстания 1863 года. С 1863 года вошел в новое руководство восстанием. К. Калиновский добивался большей автономии Литвы и Белоруссии. Девятого февраля 1864 года был арестован, а 22 марта был повешен в Вильнюсе.

К. Калиновский был признан белорусским национальным героем в начале XX века, его не запретили и советские власти, поскольку он придерживался левых взглядов

"Пока инициативу на той стороне демонстрируют лишь отдельные общественные деятели", - сказал Р. Янкаускас.

Он добавил, что ученые сейчас ищут других родственников К. Калиновского.

"Одна генеалогическая линия была отслежена до наших времен, но мы заметили, что она прерывается, - рассказал Р. Янкаускас. - Сейчас работа идет над другой генеалогической линией, но пока я не могу раскрыть детали".

По словам антрополога, исследователи уже сейчас идентифицировали конкретные останки, которые могли бы принадлежать К. Калиновскому, однако для окончательных доказательств этого слишком мало.

Между тем, ученые уже не сомневаются в точной идентификации обнаруженных в июле прошлого года останков другого яркого лидера восстания 1863 года Сигизмунда Сераковского (в литовской историографии Зигмантас Серакаускас).

Одно из основных доказательств - найденное на пальце кольцо с надписью на внутренней стороне Zygmónt Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r . ("Зыгмунд Аполония 11 сентября / 30 июля 1862 г.").

"Можно сказать, что человек был найден с паспортом, поскольку возможность того, что человек с кольцом, на котором выгравировано " Зыгмунд " и "Аполония" и который был захоронен на площадке Замковой горы, на самом деле не он, бесконечно мала", -сказал ученый.

По его словам, принадлежность останков С. Сераковскому доказывают и другие проведенные исследования.

По данным историков, на Горе Гядиминаса захоронен 21 участник восстания против Царской России.

Сейчас ученые нашли останки 17 человек, а 13 из них могут предварительно быть связаны с конкретными лицами.