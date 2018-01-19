Это заметил доцент кафедры географии Вильнюсского университета Роландас Тучас. 18 января в Министерстве науки и образования Литвы он представил прогноз демографического изменения структуры числа жителей на на 2017–2021 гг.

"Количество молодежи 17-18 лет снизится во всех мэриях. Особенно в сельской местности – там число сократится быстрее, в крупных городах и рядом с ними темпы сокращения будут медленнее", – рассказал он.

Однако, по прогнозу, даже в Вильнюсской мэрии количество людей этой группы сократится на 10%, а в мэрии Вилкавишкского района – на 36%.

"В большинстве небольших мэрий число подростков 17-18 лет сократится на 20-30%", – сказал Тучас.

По его словам, из общего контекста выпадает только мэрия Казлу Руды, где число подростков этой группы увеличится на 7%. "Это связано с демографической кривой", – сказал ученый.

Пугает и сокращение числа молодежи студенческого возраста – 19-24 лет.

"Количество молодых людей студенческого возраста сильно снизится во всей Литве", – сказал он. Согласно его данным, это снижение составит около 24%.

"Интересно, что, к примеру в Шяуляй, который является важным центром образования, число молодежи студенческого возраста сократится на 35%. Я бы сказал, что это нехороший сигнал. Студентов станет меньше в Каунасе, Клайпеде, Вильнюсе. В столице на 16%", – сказал Тучас.

Не радуют и общие показатели числа в группе школьников Литвы (7-18 лет).

"В Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, на взморье и в курортных городах число детей в общем немного увеличится, но в сельских мэриях, в таких городах как Шяуляй, Паневежис, Алитус, их станет меньше. Скажем, в Шяуляй на 1,5% меньше, в Паневежисе – на 7,6%, в Алитусе – почти на 20%", – указал Тучас.

По его словам, 1/4 этого процесса обусловлено сменой поколений (демографией), а 3/4 – эмиграцией.

"Мы видим, что число жителей в Литве сокращается, общество стареет, поскольку быстрее всего сокращается число молодежи и людей трудоспособного возраста", – сказал Тучас.

По словам исследователя, быстрее всего число людей сокращалось в периферийных мэриях, особенно в Северной и Северо-восточной Литве.

"Средняя разница в возрасте между ними и, скажем, Вильнюсским, Каунасским регионом - 8-10 лет", – указал ученый.

По его словам, больше всего в сельской местности не хватает жителей 25-40 лет. Одни из них уезжают в крупные города, другие - эмигрируют.

"В Вильнюсе людей этого возраста как раз больше всего. Конечно, часть из них уезжает в большие города, часть эмигрирует", – сказал докладчик.

По прогнозу на 2022 г., тенденции останутся похожими, а это значит, что число молодежи будет сокращаться.

"Правда, скажем, число детей начальной школы останется более-менее стабильным, во многих мэриях даже увеличится. В некоторых регионах увеличится и число жителей 14 лет, но что касается старшеклассников – где-то с 15 лет, студентов - их станет меньше. Это связано с демографической структурой Литвы и рождаемостью", – предупредил ученый.

Исследование показало, что значительно сократится и число людей трудоспособного возраста, но вырастет количество людей в группе 60-66 лет.

Число детей до 14 лет, по данным Тучаса, в Литве сократится, хотя это не будет явно ощущаться. Быстрее всего их количество снизится в Северной и Северо-восточной Литве, показатели рождаемости будут снижаться даже в Вильнюсе, поскольку будет меньше людей детородного возраста.

"Почему нет роста в мэриях рядом с Вильнюсом? Во-первых, надо учесть, что жилая зона столицы очень широкая. Те, кто работает в Вильнюсе, часто живут не только в районе, но и в Электренай, Тракай. Кроме того, сам Вильнюс отличается от других мэрий, поскольку в его территорию попадает немало предместий, а граница других городов обычно заканчивается там, где заканчиваются многоквартирные дома", – сказал исследователь.

Специфической мэрией Тучас назвал и Висагинас. AПо его словам, в скором времени в этом городе будут доминировать люди пожилого возраста. Странная и демографическая кривая в Алитусе – она напоминает не городскую, а сельскую.

Самые большие потери фиксируют в Йонишкисе – число молодежи до 14 лет снизится на 16%.

Рождаемость во всей Литве снизится на 12%. Правда, это, скорее, оптимистический сценарий, поскольку в 2017 г. родилось меньше детей, нежели прогнозировал Тучас.

"Результаты исследования показывают, что каждый год число нерожденных детей будет увеличиваться на 800-1000. Самый низкий показатель был в 2005 г., когда родилось 29 510 младенцев, в 2017 г. родилось на 100 больше, чем зафиксированный антирекорд", – сказал докладчик.

Число детей дошкольного возраста в течение 5 лет должно снизится на 5,9%, учеников начальной школы станет на 2,6% больше, поскольку этой группы меньше всего коснулась эмиграция, число детей 11-16 лет сократится на 5,6%.

Число жителей трудоспособного возраста должно сократиться на 8,7%.