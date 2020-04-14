Если в минувшую пятницу сообщалось, что в Литве будет 1215 подтвержденных случаев коронавируса, то реально их установили 1070.

Краткосрочный прогноз ВУ обновляет каждый день. Согласно новым данным, 18 апреля в Литве будет 1112 зафиксированных случаев. 15 апреля их будет 1087, в четверг – 1095, в пятницу – 1104.

Долгосрочный прогноз ученые ВУ представили 3 апреля. Тогда сообщались возможные масштабы заболевания за все время эпидемии.

"В реальном сценарии больных может быть 4500 до конца года. В пессимистическом – почти 6000", – отметила команда ученых факультета математики и информатики.

В пасхальные выходные в Литве было проверено меньше образцов. Эту информацию BNS подтвердил глава лаборатории Национального центра общественного здравоохранения Витаутас Зимницкас.

"Были праздники, и люди, у которых не было симптомов, не спешили на проверку, думаю, можно оценивать только через такую призму", – сказал он.

По данным Минздрава, в воскресенье проверили 791 образец, перед праздниками их бывало по 2000 в сутки, а в минувший четверг - больше 3000.