Ученые исследовали затонувший лес каменного века неподалеку от Клайпеды

Польские и литовские ученые изучили древние останки затопленного леса в районе литовского поселка Юодкранте под Клайпедой. Ученые считают, что в то время, когда деревья, затонувшие сегодня, образовали густой лес, заканчивался ледниковый период, и в результате отступающего ледяного покрова сформировалось Балтийское море, сообщает Science in Poland.
Miškas
© DELFI / Orestas Gurevičius

Национальный морской музей в Гданьске, который проводит исследования вместе со специалистами из Клайпедского университета, предоставил краткий отчет о проделанной в июне работе.

"Цель совместной экспедиции польских и литовских исследователей заключалась в том, чтобы подготовить фотограмметрическую документацию находок. Сотрудники Подводного исследовательского отдела Национального морского музея сделали тысячи подводных фотографий, которые будут использоваться для создания трехмерных моделей затонувших деревьев", — говорится в сообщении музея.

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Специалисты использовали для исследования шхуну Клайпедского университета "Брабандер". В ходе подводных работ ученые сделали около трех тысяч фотографий двух стволов длиною в несколько метров. Польские археологи также протестировали новый набор калибровки, который позволяет более точно масштабировать и определять местоположение объектов на фотографиях.

Область Балтийского моря возле Юодкранте с остатками затопленных лесов каменного века была обнаружена учеными из Клайпедского университета во время сканирования морского дна и подводных исследований. Профессор-археолог Владас Жулкус обратился за помощью к специалистам Национального морского музея в Гданьске. Это положило начало международному сотрудничеству, в котором польский музей представляли три специалиста: Кшиштоф Кужик, Януш Ружицки и Павел Литвиненко.

По мнению экспертов, морской район, в котором расположен затопленный лес, может рассказать новые сведения о том, как жил человек в конце ледникового периода, поскольку этот район был заселен в то время. В настоящее время исследователи надеются обнаружить следы человеческого присутствия. Они считают, что тающий лед поднял уровень воды в молодом море, которое затопило бывшие земли и леса.

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