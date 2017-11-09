Ученые и дипломаты на конференции в Вильнюсе: как избежать антисемитизма и ксенофобии

На организованной Еврейской общиной Литвы (ЕОЛ) конференции #AtmintisAtsakomybėAteitis первый секретарь посольства Израиля в Литве Эфрат Хохштетлер отметила, что в Европе в последнее время нарастает волна антисемитизма. По ее словам, как показывают данные Агентства по основным правам Евросоюза (ЕС), около одной трети евреев думают покинуть Европу из-за враждебного отношения к ним.

Она отметила, что нынешний эпицентр антисемитизма находится не в Европе, а на Ближнем Востоке. По ее словам, необходимо идентифицировать и бороться с новыми проявлениями антисемитизма и антисионизма в электронном пространстве, особенно в социальных сетях.

"В истории имеется множество примеров, когда евреев обвиняли в ужасных преступлениях и заговорах, (есть) некоторые новые примеры - о том, что евреи "сотрудничают с "Исламским государством", "контролируют новые СМИ Америки", а также о том, что теракт 11 сентября был делом рук "Моссада" (разведки Израиля - BNS) (...).

История преподносит нам ценный урок: когда начинает распространяться ненависть к евреям, она становится неудержимой. Она передается и другим группам меньшинств, а также в конце концов разрушает общество изнутри", - сказала дипломат.

Посол США в Литве Энн Холл положительно оценила достигнутый Литвой прогресс в деле сотрудничества с нацменьшинствами и вклад в вопрос выделения компенсаций еврейской общине за присвоенное имущество общины.

"Я приветствую усилия Литвы по поддержанию своей еврейской общины, а также в плане еврейского наследия: "фонд "Доброй воли" является моделью для других государств, как нужно поступать с реституцией имущества (еврейской) общины (...). За много лет, которые я провела в Литве, я вижу прогресс в вовлечении групп меньшинств в литовское общество", - отметила посол США.

Посол Германии Ангелика Фитс отметила, что ответственность за преступления нацистской Германии в отношении евреев стала "важной частью идентичности Германии", а также напомнила о взятой Германией на себя после войны политической ответственности.

"Поэтому не следует прекращать стремиться к прогрессу, важно найти путь для памяти, который имел бы остаточную стоимость в будущем, во избежание еще одного Холокоста", - сказала посол.